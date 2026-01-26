Премьер Грузии: у бизнеса есть возможность снизить цены на продовольствие

https://sputnik-georgia.ru/20260126/premer-gruzii-u-biznesa-est-vozmozhnost-snizit-tseny-na-prodovolstvie-296822456.html

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Бизнес в Грузии пользуется высокой степенью свободы, поэтому ценообразование осуществляется на основе принципов свободного рынка и у бизнесменов есть возможность для снижения цен на продовольствие, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Премьер Грузии 26 января встретился с грузинскими бизнесменами в рамках заседания правительственной координационной комиссии по ценам на продовольствие. Во встрече приняли участие 25 грузинских компаний-производителей. Глава правительства обратил внимание на проблемы, связанные с продажей грузинской продукции на грузинском рынке. "У нас есть предварительная информация о том, что существующие правила игры на рынке в некоторой степени препятствуют грузинским производителям обеспечивать надлежащую продажу своей продукции на грузинском рынке, в наших сетевых магазинах. В общей сложности наценка от грузинской границы до полки составляет 86%. Это не включает никаких налогов – ни налог на импорт, ни НДС", - заявил Кобахидзе. Как заявил глава компании "Фрикси" Иракли Курдадзе, встреча была плодотворной. На этой неделе состоятся заседания Координационной комиссии правительства по ценам на фармацевтическую продукцию и топливо. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов. В данный момент ценообразование в Грузии изучают как правительственная комиссия, так и Служба государственной безопасности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

