Сотрудник СГБ Грузии найден мертвым в автомобиле в Тбилиси
Сотрудник СГБ Грузии найден мертвым в автомобиле в Тбилиси
26.01.2026
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тело сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии с огнестрельным ранением обнаружено утром в понедельник в машине недалеко от здания ведомства, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии. По информации ведомства, на месте происшествия были изъяты огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на боковом пассажирском сиденье. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Проводятся соответствующие неотложные следственные действия. Другие подробности дела пока не разглашаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Новости
18:54 26.01.2026
Патрульная полиция
На месте происшествия было изъято огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на пассажирском сиденье
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тело сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии с огнестрельным ранением обнаружено утром в понедельник в машине недалеко от здания ведомства, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии.
По информации ведомства, на месте происшествия были изъяты огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на боковом пассажирском сиденье.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Проводятся соответствующие неотложные следственные действия.
Другие подробности дела пока не разглашаются.
