https://sputnik-georgia.ru/20260126/sotrudnik-sgb-gruzii-nayden-mertvym-v-avtomobile-v-tbilisi-296821670.html
Сотрудник СГБ Грузии найден мертвым в автомобиле в Тбилиси
Сотрудник СГБ Грузии найден мертвым в автомобиле в Тбилиси
Sputnik Грузия
На месте происшествия было изъято огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на пассажирском сиденье 26.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-26T18:54+0400
2026-01-26T18:54+0400
2026-01-26T18:54+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
сгб
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b9e7bfa5854e582cad8a75765d51cdc4.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тело сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии с огнестрельным ранением обнаружено утром в понедельник в машине недалеко от здания ведомства, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии. По информации ведомства, на месте происшествия были изъяты огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на боковом пассажирском сиденье. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Проводятся соответствующие неотложные следственные действия. Другие подробности дела пока не разглашаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7479bf9f2296f498a9a2155070a22556.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, сгб, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, сгб, генеральная прокуратура грузии
Сотрудник СГБ Грузии найден мертвым в автомобиле в Тбилиси
На месте происшествия было изъято огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на пассажирском сиденье
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тело сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии с огнестрельным ранением обнаружено утром в понедельник в машине недалеко от здания ведомства, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии.
По информации ведомства, на месте происшествия были изъяты огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на боковом пассажирском сиденье.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Проводятся соответствующие неотложные следственные действия.
Другие подробности дела пока не разглашаются.