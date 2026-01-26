https://sputnik-georgia.ru/20260126/sotrudnik-sgb-gruzii-nayden-mertvym-v-avtomobile-v-tbilisi-296821670.html

Сотрудник СГБ Грузии найден мертвым в автомобиле в Тбилиси

Сотрудник СГБ Грузии найден мертвым в автомобиле в Тбилиси

Sputnik Грузия

На месте происшествия было изъято огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на пассажирском сиденье 26.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-26T18:54+0400

2026-01-26T18:54+0400

2026-01-26T18:54+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

сгб

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b9e7bfa5854e582cad8a75765d51cdc4.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Тело сотрудника Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии с огнестрельным ранением обнаружено утром в понедельник в машине недалеко от здания ведомства, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии. По информации ведомства, на месте происшествия были изъяты огнестрельное оружие, которое находилось у погибшего, а также записка, обнаруженная на боковом пассажирском сиденье. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Проводятся соответствующие неотложные следственные действия. Другие подробности дела пока не разглашаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, сгб, генеральная прокуратура грузии