https://sputnik-georgia.ru/20260126/v-tbilisi-obsudili-perevod-losskogo-i-rol-russkoy-filosofii-xx-veka-296817373.html

В Тбилиси обсудили перевод Лосского и роль русской философии XX века

В Тбилиси обсудили перевод Лосского и роль русской философии XX века

Sputnik Грузия

Выступающие подчеркнули актуальность наследия русской философской школы для современности и важность защиты общих ценностей 26.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-26T15:57+0400

2026-01-26T15:57+0400

2026-01-26T16:10+0400

грузия

новости

гулбаат рцхиладзе

институт евразии

тбилиси

русская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1a/296816845_0:306:751:728_1920x0_80_0_0_0a510cb9ca58efb525b0100603e0261a.jpg

ТБИЛИСИ — Sputnik, 26 янв. В Грузии издан перевод на грузинский язык фундаментального труда Николая Лосского "Условия абсолютного добра". Перевод выполнил исследователь философии и переводчик Виктор Рцхиладзе. Выход книги стал поводом для круглого стола в Тбилиси, где говорили о русской философской мысли XX века и о теме общих ценностей.Политолог Гулбаат Рцхиладзе связал обсуждение с кризисом ценностей и с тем, как философские школы XX века влияли на общественные доктрины. "…Мы верим в определенные ценности и мы знаем, что существует кризис ценностей в мире, идет борьба против наших ценностей, традиций, духовных основ и единства нации", – заявил он. Отдельно Рцхиладзе отметил, что, по его оценке, Лосский последовательно опровергал попытки объяснять мораль как продукт только социальных механизмов, выводя категории добра и нравственности в связку с религиозным контекстом.Участники круглого стола в целом сошлись в том, что переводы Виктора Рцхиладзе стали заметным культурным событием. В выступлениях звучала мысль о важности русской эмигрантской интеллектуальной традиции, которая стремилась не сводить разговор о Советском Союзе к эмоциональным оценкам, а анализировать его как цивилизационный феномен. Отдельной линией обсуждения стала тема евразийской школы и ее эволюции взглядов.Часть выступающих увязала разговор о философии с нынешними спорами о патриотизме. Подчеркивалось, что устойчивые ценностные модели в общественном сознании формируются на позитивной повестке, а не на неприязни к внешнему "другому". Русская религиозная философия, как отмечалось, интересна попыткой описывать мораль и общественные нормы через идею ответственности, традиции и духовного основания.В дискуссии также прозвучали оценки о значении церковного единства и исторической преемственности. Представитель духовенства подчеркнул роль объединения Русской Православной Церкви в России и СССР с Русской Православной Церковью за рубежом, отметив общественный эффект этого процесса.Финалом встречи стали слова благодарности автору и переводчику. Один из участников отметил, что подобная книга могла бы стать важной опорой в сложных личных обстоятельствах. Другие выступающие подчеркнули актуальность наследия русской философской школы для современности и важность защиты общих ценностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, тбилиси, русская православная церковь