Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025

Жюри международного конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025 назвал победителей и призеров. В состязании участвовали фотографы более чем из 90 стран мира... 27.01.2026, Sputnik Грузия

В этом году конкурс, проходивший в 14-й раз, включал около полутора десятков номинаций. Из снимков, отмеченных жюри, редакция Vokrugsveta.ru отобрала 20 наиболее впечатляющих. Центральным изображением галереи стало фото маскирующегося бычка, сделанное у побережья индонезийского острова Бали. Этот кадр занял четвертое место в категории "Подводное искусство".

