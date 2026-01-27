Грузия
Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025
Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025
Жюри международного конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025 назвал победителей и призеров. В состязании участвовали фотографы более чем из 90 стран мира... 27.01.2026, Sputnik Грузия
В этом году конкурс, проходивший в 14-й раз, включал около полутора десятков номинаций. Из снимков, отмеченных жюри, редакция Vokrugsveta.ru отобрала 20 наиболее впечатляющих. Центральным изображением галереи стало фото маскирующегося бычка, сделанное у побережья индонезийского острова Бали. Этот кадр занял четвертое место в категории "Подводное искусство".
Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025

14:35 27.01.2026 (обновлено: 14:39 27.01.2026)
Жюри международного конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025 назвал победителей и призеров. В состязании участвовали фотографы более чем из 90 стран мира, представившие несколько тысяч работ
В этом году конкурс, проходивший в 14-й раз, включал около полутора десятков номинаций. Из снимков, отмеченных жюри, редакция Vokrugsveta.ru отобрала 20 наиболее впечатляющих. Центральным изображением галереи стало фото маскирующегося бычка, сделанное у побережья индонезийского острова Бали. Этот кадр занял четвертое место в категории "Подводное искусство".
© photo : Steven Kovacs/2025 Ocean Art

Снимок "Уставшая рыба" фотографа Стивена Ковача.

Снимок &quot;Уставшая рыба&quot; фотографа Стивена Ковача. - Sputnik Грузия
1/17
© photo : Steven Kovacs/2025 Ocean Art

Снимок "Уставшая рыба" фотографа Стивена Ковача.

© photo : James Ferrara/2025 Ocean Art

Снимок "Один выход" фотографа Джеймса Феррара.

Снимок &quot;Один выход&quot; фотографа Джеймса Феррара. - Sputnik Грузия
2/17
© photo : James Ferrara/2025 Ocean Art

Снимок "Один выход" фотографа Джеймса Феррара.

© photo : Imogen Manins/2025 Ocean Art

Снимок "Ухо Будды" фотографа Имоджена Манинса.

Снимок &quot;Ухо Будды&quot; фотографа Имоджена Манинса. - Sputnik Грузия
3/17
© photo : Imogen Manins/2025 Ocean Art

Снимок "Ухо Будды" фотографа Имоджена Манинса.

© photo : Akira Asahina/2025 Ocean Art

Снимок "Океанские фантомы" фотографа Акира Асахина.

Снимок &quot;Океанские фантомы&quot; фотографа Акира Асахина. - Sputnik Грузия
4/17
© photo : Akira Asahina/2025 Ocean Art

Снимок "Океанские фантомы" фотографа Акира Асахина.

© photo : JEON MIN SEOK/2025 Ocean Art

Снимок "Красивое рождение" фотографа Чон Мин Сока.

Снимок &quot;Красивое рождение&quot; фотографа Чон Мин Сока. - Sputnik Грузия
5/17
© photo : JEON MIN SEOK/2025 Ocean Art

Снимок "Красивое рождение" фотографа Чон Мин Сока.

© photo : Shunsuke Nakano/2025 Ocean Art

Снимок "Родство" фотографа Сюнсуке Накано.

Снимок &quot;Родство&quot; фотографа Сюнсуке Накано. - Sputnik Грузия
6/17
© photo : Shunsuke Nakano/2025 Ocean Art

Снимок "Родство" фотографа Сюнсуке Накано.

© photo : Michal Štros/2025 Ocean Art

Снимок "Таинственный иглобрюх" фотографа Михала Штроса.

Снимок &quot;Таинственный иглобрюх&quot; фотографа Михала Штроса. - Sputnik Грузия
7/17
© photo : Michal Štros/2025 Ocean Art

Снимок "Таинственный иглобрюх" фотографа Михала Штроса.

© photo : Celia Kujala/2025 Ocean Art

Снимок "Опасная игрушка" фотографа Селии Куджалы.

Снимок &quot;Опасная игрушка&quot; фотографа Селии Куджалы. - Sputnik Грузия
8/17
© photo : Celia Kujala/2025 Ocean Art

Снимок "Опасная игрушка" фотографа Селии Куджалы.

© photo : Galice Hoarau/2025 Ocean Art

Снимок "Морской змеиный Узел" фотографа Галиче Оарау.

Снимок &quot;Морской змеиный Узел&quot; фотографа Галиче Оарау. - Sputnik Грузия
9/17
© photo : Galice Hoarau/2025 Ocean Art

Снимок "Морской змеиный Узел" фотографа Галиче Оарау.

© photo : Daniel Sly/2025 Ocean Art

Снимок "Между полипами" фотографа Дэниела Слайя.

Снимок &quot;Между полипами&quot; фотографа Дэниела Слайя. - Sputnik Грузия
10/17
© photo : Daniel Sly/2025 Ocean Art

Снимок "Между полипами" фотографа Дэниела Слайя.

© photo : Claudia Weber-Gebert/2025 Ocean Art

Снимок "Пират и Кракен 3" фотографа Клаудии Вебер-Геберт.

Снимок &quot;Пират и Кракен 3&quot; фотографа Клаудии Вебер-Геберт. - Sputnik Грузия
11/17
© photo : Claudia Weber-Gebert/2025 Ocean Art

Снимок "Пират и Кракен 3" фотографа Клаудии Вебер-Геберт.

© photo : Marco Lausdei/2025 Ocean Art

Снимок "Инопланетное вторжение" фотографа Марко Лаусдея.

Снимок &quot;Инопланетное вторжение&quot; фотографа Марко Лаусдея. - Sputnik Грузия
12/17
© photo : Marco Lausdei/2025 Ocean Art

Снимок "Инопланетное вторжение" фотографа Марко Лаусдея.

© photo : Haemi Cho/2025 Ocean Art

Снимок "Зеленая черепаха и сноркелеры" фотографа Хэми Чо.

Снимок &quot;Зеленая черепаха и сноркелеры&quot; фотографа Хэми Чо. - Sputnik Грузия
13/17
© photo : Haemi Cho/2025 Ocean Art

Снимок "Зеленая черепаха и сноркелеры" фотографа Хэми Чо.

© photo : Paolo Bausani/2025 Ocean Art

Снимок "Истинные цвета" фотографа Паоло Баусани.

Снимок &quot;Истинные цвета&quot; фотографа Паоло Баусани. - Sputnik Грузия
14/17
© photo : Paolo Bausani/2025 Ocean Art

Снимок "Истинные цвета" фотографа Паоло Баусани.

© photo : Don Bouchard/2025 Ocean Art

Снимок "День отца" фотографа Дона Бушара.

Снимок &quot;День отца&quot; фотографа Дона Бушара. - Sputnik Грузия
15/17
© photo : Don Bouchard/2025 Ocean Art

Снимок "День отца" фотографа Дона Бушара.

© photo : Byron Conroy/2025 Ocean Art

Снимок "Последний свет" фотографа Байрона Конроя.

Снимок &quot;Последний свет&quot; фотографа Байрона Конроя. - Sputnik Грузия
16/17
© photo : Byron Conroy/2025 Ocean Art

Снимок "Последний свет" фотографа Байрона Конроя.

© photo : Ysabela Coll/2025 Ocean Art

Снимок "Акт исчезновения – Южный скат" фотографа Исабелы Колл.

Снимок &quot;Акт исчезновения – Южный скат&quot; фотографа Исабелы Колл. - Sputnik Грузия
17/17
© photo : Ysabela Coll/2025 Ocean Art

Снимок "Акт исчезновения – Южный скат" фотографа Исабелы Колл.

