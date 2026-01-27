Победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2025
Снимок "Уставшая рыба" фотографа Стивена Ковача.
Снимок "Один выход" фотографа Джеймса Феррара.
Снимок "Ухо Будды" фотографа Имоджена Манинса.
Снимок "Океанские фантомы" фотографа Акира Асахина.
Снимок "Красивое рождение" фотографа Чон Мин Сока.
Снимок "Родство" фотографа Сюнсуке Накано.
Снимок "Таинственный иглобрюх" фотографа Михала Штроса.
Снимок "Опасная игрушка" фотографа Селии Куджалы.
Снимок "Морской змеиный Узел" фотографа Галиче Оарау.
Снимок "Между полипами" фотографа Дэниела Слайя.
Снимок "Пират и Кракен 3" фотографа Клаудии Вебер-Геберт.
Снимок "Инопланетное вторжение" фотографа Марко Лаусдея.
Снимок "Зеленая черепаха и сноркелеры" фотографа Хэми Чо.
Снимок "Истинные цвета" фотографа Паоло Баусани.
Снимок "День отца" фотографа Дона Бушара.
Снимок "Последний свет" фотографа Байрона Конроя.
Снимок "Акт исчезновения – Южный скат" фотографа Исабелы Колл.