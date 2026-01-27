https://sputnik-georgia.ru/20260127/borba-s-nelegalami-v-gruzii--iz-strany-vydvoreno-87-inostrantsev-296831652.html
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворено 87 иностранцев
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворено 87 иностранцев
27.01.2026
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из Грузии 87 иностранцев, которые незаконно находились на территории страны, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди депортированных – граждане Турции, Китая, Индии, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Египта, Нигерии, России, Казахстана, Иордании, Бангладеш, Таиланда, Израиля, Ливана, Южной Африки, Судана и Сирии. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. "В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
