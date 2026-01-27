https://sputnik-georgia.ru/20260127/eksperty-predupredili-ob-ukhudshenii-geomagnitnoy-situatsii-v-techenie-sutok-296839638.html
Эксперты предупредили об ухудшении геомагнитной ситуации в течение суток
Эксперты предупредили об ухудшении геомагнитной ситуации в течение суток
Sputnik Грузия
Сейчас на видимой стороне Солнца имеется только одна небольшая корональная дыра, объясняют ученые 27.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-27T18:00+0400
2026-01-27T18:00+0400
2026-01-27T18:10+0400
в мире
новости
наука
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23966/81/239668129_0:3:1930:1089_1920x0_80_0_0_6a639a6effaa465e88d10ceceac34ed5.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Геомагнитная ситуация ухудшится в течение ближайших 24 часов из-за небольшой корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Геомагнитные индексы, по-видимому, начнут расти уже в течение ближайших 24 часов и уже завтра должны вернуться в привычную желтую и красную зону", – говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.Сейчас на видимой стороне Солнца имеется только одна небольшая корональная дыра, объясняют эксперты. Она вышла в положение на звезде, из которого сможет повлиять на Землю.Отмечается, что эта корональная дыра была известна еще в сентябре 2025 года. С того времени она совершила пять оборотов вокруг Солнца и сейчас "похоже, умирает". Ученые предполагают, что в среду она предпримет "попытку последнего напоминания о себе"."В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период – магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня. Месяц в целом является довольно напряженным (17 из 27 дней были окрашены в желтые и красные цвета), и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра все это прервется по довольно обидной причине", – рассказали в Лаборатории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23966/81/239668129_237:0:1693:1092_1920x0_80_0_0_b5d7e989e375c8b6b2fb54046a0db480.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, наука
Эксперты предупредили об ухудшении геомагнитной ситуации в течение суток
18:00 27.01.2026 (обновлено: 18:10 27.01.2026)
Сейчас на видимой стороне Солнца имеется только одна небольшая корональная дыра, объясняют ученые
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik.
Геомагнитная ситуация ухудшится в течение ближайших 24 часов из-за небольшой корональной дыры на Солнце, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитные индексы, по-видимому, начнут расти уже в течение ближайших 24 часов и уже завтра должны вернуться в привычную желтую и красную зону", – говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Сейчас на видимой стороне Солнца имеется только одна небольшая корональная дыра, объясняют эксперты. Она вышла в положение на звезде, из которого сможет повлиять на Землю.
Отмечается, что эта корональная дыра была известна еще в сентябре 2025 года. С того времени она совершила пять оборотов вокруг Солнца и сейчас "похоже, умирает". Ученые предполагают, что в среду она предпримет "попытку последнего напоминания о себе".
"В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период – магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня. Месяц в целом является довольно напряженным (17 из 27 дней были окрашены в желтые и красные цвета), и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра все это прервется по довольно обидной причине", – рассказали в Лаборатории.