Эксперты предупредили об ухудшении геомагнитной ситуации в течение суток

27.01.2026

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Геомагнитная ситуация ухудшится в течение ближайших 24 часов из-за небольшой корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Геомагнитные индексы, по-видимому, начнут расти уже в течение ближайших 24 часов и уже завтра должны вернуться в привычную желтую и красную зону", – говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.Сейчас на видимой стороне Солнца имеется только одна небольшая корональная дыра, объясняют эксперты. Она вышла в положение на звезде, из которого сможет повлиять на Землю.Отмечается, что эта корональная дыра была известна еще в сентябре 2025 года. С того времени она совершила пять оборотов вокруг Солнца и сейчас "похоже, умирает". Ученые предполагают, что в среду она предпримет "попытку последнего напоминания о себе"."В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период – магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня. Месяц в целом является довольно напряженным (17 из 27 дней были окрашены в желтые и красные цвета), и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра все это прервется по довольно обидной причине", – рассказали в Лаборатории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

