https://sputnik-georgia.ru/20260127/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-296825425.html
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3% 27.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-27T09:01+0400
2026-01-27T09:01+0400
2026-01-27T09:01+0400
экономика
грузия
новости
промышленность
инфляция
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290167956_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1ae8a312dfc7689ee9067789b74b5916.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2025 года вырос на 6,1% по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 4,8%, при этом цены на продовольствие выросли на 11,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 22,4%.В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 3,5%, а в перерабатывающей – выросли на 5,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 29,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 3,4%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 0,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 0,2%, в том числе продукты питания – на 5,2%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2025 года составил 4% при целевом показателе 3%. В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем того же года уровень инфляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290167956_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_dabb7232a7c5c012de42c86438391280.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, промышленность, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, промышленность, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2025 года вырос на 6,1% по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 4,8%, при этом цены на продовольствие выросли на 11,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 22,4%.
В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 3,5%, а в перерабатывающей – выросли на 5,6%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 29,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 3,4%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 0,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 0,2%, в том числе продукты питания – на 5,2%.
Уровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2025 года составил 4% при целевом показателе 3%. В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем того же года уровень инфляции составил 0,2%.