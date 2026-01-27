https://sputnik-georgia.ru/20260127/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-296825425.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3% 27.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2025 года вырос на 6,1% по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 4,8%, при этом цены на продовольствие выросли на 11,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 22,4%.В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 3,5%, а в перерабатывающей – выросли на 5,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 29,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 3,4%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 0,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 0,2%, в том числе продукты питания – на 5,2%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2025 года составил 4% при целевом показателе 3%. В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем того же года уровень инфляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

