Какой сегодня церковный праздник: 27 января 2026

По православному церковному календарю 27 января отмечают день памяти святых Нино, Иосифа, Феодула, Стефана и других 27.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Просветительница ГрузииПо церковному календарю 27 января поминают святую Нино, просветительницу Грузии.Будущая святая родилась примерно в 280 году в благочестивой и знатной семье в Каппадокии (современная Турция) в одном из грузинских поселений. По отцу она приходилась родственницей святому Георгию Победоносцу, а по матери – племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия.Когда двенадцатилетняя Нино вместе с родителями пришла в Иерусалим, отец ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы. Девочку отдали на воспитание одной благочестивой старице.Из рассказов старицы Нино узнала, что нешвенный Хитон Господень мцхетский раввин, выкупив у римских солдат после распятия Сына Божьего, отвез в Иверию (Грузию). Дева мечтала найти святыню и молилась Пресвятой Богородице об этом постоянно.Как-то во сне Нино увидела Пресвятую Богородицу. Божья Матерь, вручая ей крест из виноградной лозы, отправляла ее с проповедью Евангелия в Иверию. Проснувшись, будущая просветительница Грузии увидела крест в своей руке и, трепетно поцеловав его, обвязала своими волосами.Получив благословение патриарха Ювеналия на апостольское служение, Нино отправилась в путь. Прибыв в Иверию, святая поселилась в царских виноградниках, и вскоре, узнав о силе ее молитвы, к ней стали приходить толпы больных в надежде на исцеление.Чудеса, совершенные святой, проповедь о Христе, а также ее добродетельная жизнь действовали на жителей Иверии благотворно. Многие из них уверовали в Господа и приняли Крещение.Нино обратила ко Христу и царя Мириана. Он принял крещение в водах реки Арагви вместе с супругой, царицей Наной, с детьми и родственниками. А через несколько лет христианство было объявлено государственной религией в Грузии. Произошло это в 324 году.Святая Нино мирно скончалась в 335 году, по другим источникам – в 347-м. Просветительницу Грузии похоронили в Бодбе (регион Кахетия – Восточная Грузия), согласно ее завещанию.Царь Мириан на месте захоронения в 342 году основал храм в честь родственника Нино – Георгия Победоносца. Позднее здесь был основан женский монастырь, который действует по сей день.Мощи просветительницы Грузии прославились многими исцелениями и чудесами. Причислив Нино к лику святых, Грузинская церковь назвала ее равноапостольной, то есть равной апостолам в деле распространения христианства.Иосиф РаифскийПо церковному календарю 27 января поминают преподобного Иосифа Аналитина, Раифского.Будущий святой был строгим подвижником. Он достиг такого высокого совершенства в духовной жизни, что его осеняло пламя во время молитвы.Святой Иосиф предсказал своему ученику Геласию время своей кончины. Преподобный мирно скончался в IV веке, до избиения отцов Синайских.Феодул СинайскийПо церковному календарю 27 января поминают преподобного Феодула, описавшего избиение святых отцов в Раифе в V веке.Будущий святой был сыном преподобного Нила Постника.Преподобный Феодул, оставив мир в молодые годы, удалился на Синайскую гору со своим отцом. Святой во время нападения варваров на пустынников попал к разбойникам в плен.Варвары хотели принести юношу в жертву утренней заре, которую почитали вместо Бога, но Господь по молитве Нила Постника спас его. Разбойники, проспав появление утренней зари, продали юношу в городе Елуза. Преподобного выкупил местный епископ, в доме которого он встретился с отцом.Епископ посвятил преподобных Феодула и Нила в пресвитеры. Затем они вернулись на Синайскую гору, где до конца жизни служили Господу.Стефан СинайскийПо церковному календарю 27 января поминают преподобного Стефана Синайского, жившего в VIII веке.Подражая жизни великих подвижников, будущий святой обошел в Палестине много монастырей, а также посетил пустыни великих отцов. Преподобный, приняв постриг, основал в Вифинии при горе Оксии близ Халкидона свою обитель.В монастыре, который назывался Хинолаккским (при гусином пруду), вскоре собралось много иноков.Святой предвидел свою кончину. По преданию, некоторые из монахов удостоились видеть, как ангелы встретили его воспарившую душу.ИмениныПо церковному календарю 27 января именины отмечают Агния, Нина, Адам, Аристарх, Андрей, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Иосиф, Илья, Исаак, Макар, Моисей, Марк, Павел, Пафнутий, Савва, Степан и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников

