https://sputnik-georgia.ru/20260127/mvd-gruzii-muzhchina-obvinyaetsya-v-ubiystve-svoey-zheny-296838537.html
МВД Грузии: мужчина обвиняется в убийстве своей жены
МВД Грузии: мужчина обвиняется в убийстве своей жены
Sputnik Грузия
Убийству предшествовал конфликт между супругами, сообщают СМИ 27.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-27T19:15+0400
2026-01-27T19:15+0400
2026-01-27T19:15+0400
происшествия
грузия
новости
квемо картли
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Мужчина задержан по обвинению в убийстве своей жены в селе Земо Карабулахи в регионе Квемо Картли, сообщил телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, убийству предшествовал конфликт между супругами. Женщина была убита холодным оружием. МВД ведет расследование по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах". Село Карабулахи находится в Дманисском муниципалитете, 99% населения которого – этнические азербайджанцы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, квемо картли
происшествия, грузия, новости, квемо картли
МВД Грузии: мужчина обвиняется в убийстве своей жены
Убийству предшествовал конфликт между супругами, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Мужчина задержан по обвинению в убийстве своей жены в селе Земо Карабулахи в регионе Квемо Картли, сообщил телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации, убийству предшествовал конфликт между супругами. Женщина была убита холодным оружием.
МВД ведет расследование по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах".
Село Карабулахи находится в Дманисском муниципалитете, 99% населения которого – этнические азербайджанцы.