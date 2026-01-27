https://sputnik-georgia.ru/20260127/mvd-gruzii-muzhchina-obvinyaetsya-v-ubiystve-svoey-zheny-296838537.html

МВД Грузии: мужчина обвиняется в убийстве своей жены

Sputnik Грузия

Убийству предшествовал конфликт между супругами, сообщают СМИ 27.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Мужчина задержан по обвинению в убийстве своей жены в селе Земо Карабулахи в регионе Квемо Картли, сообщил телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, убийству предшествовал конфликт между супругами. Женщина была убита холодным оружием. МВД ведет расследование по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах". Село Карабулахи находится в Дманисском муниципалитете, 99% населения которого – этнические азербайджанцы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

