Право на мирные манифестации полностью защищено в Грузии – замглавы МВД

Право на мирные манифестации полностью защищено в Грузии – замглавы МВД

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Право на проведение мирных манифестаций в Грузии полностью защищено – это подтверждается тем, что в течение 425 дней у здания парламента в Тбилиси проходят акции протеста, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на обсуждении Национального доклада о состоянии прав человека в Грузии в Женеве. Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе выступил в Женеве на обсуждении Национального доклада о состоянии прав человека в Грузии за 2025 год в рамках 4-го цикла Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека. Дарахвелидзе представил доклад министерства внутренних дел о защите прав человека. По его словам, право на мирные собрания и демонстрации в Грузии полностью гарантировано Конституцией страны и соответствующим законодательством. "В этом контексте хотел бы напомнить, что акции протеста проходят с 28 ноября 2024 года, и, как заявляют сами участники акций, они находятся в режиме протеста уже 425 дней", – сказал Дарахвелидзе. При этом он отметил, что события, произошедшие в конце ноября и начале декабря 2024 года, не были мирными, а "представляли собой хорошо организованный акт насилия, который с самого начала был направлен на государственный переворот и свержение правительства в Грузии". По его словам, участники протеста имели при себе незаконные предметы, такие как т.н. "коктейли Молотова", пиротехника, железные и деревянные дубинки, кастеты. "Как только на митинге собралось достаточное количество людей, начались организованные насильственные действия, которые переросли в нападение на здание парламента и жестокое насилие в отношении сотрудников полиции", – сказал Дарахвелидзе. По его словам, главной целью действий полиции было прекращение насилия и восстановление общественного порядка. "Именно поэтому соответствующие подразделения МВД применили соразмерную силу и специальные средства, предусмотренные международными стандартами. Мы действовали точно по тем же стандартам, по которым работает полиция многих европейских стран", – отметил Дарахвелидзе. Представитель МВД Грузии также рассказал о борьбе с наркопреступностью и мерах, принятых в этом отношении. По его словам, "каждый сотрудник правоохранительных органов работает 24 часа в сутки, выполняя главную миссию МВД, и их успешная деятельность отражается в конкретных цифрах". "По данным за первые девять месяцев 2025 года, уровень раскрываемости зарегистрированных преступлений в стране достиг своего пика – 67,25%. Кроме того, мы добились значительных успехов в борьбе с наркопреступностью – в течение 2025 года уровень раскрываемости наркопреступлений увеличился на 37%", – сказал Дарахвелидзе. По его словам, только за последние семь месяцев 2025 года министерство внутренних дел арестовало и привлекло к ответственности более 5 тысяч человек за наркопреступления, в том числе более 2 тысяч человек, причастных к наркоторговле. "Полиция также предотвратила еще четыре крупных дела о наркоторговле – в общей сложности было изъято около тонны героина, конечным пунктом назначения которого были европейские страны", – сказал Дарахвелидзе. Представляя доклад о защите прав человека, заместитель министра также затронул вопросы, связанные с насилием и дискриминацией в отношении женщин. Как ранее отметили в МИД Грузии, национальный отчет был подготовлен при координации ведомства с участием всех профильных государственных структур. В работу были вовлечены исполнительная, законодательная и судебная ветви власти. К отчету прилагается информация об исполнении рекомендаций, поддержанных Грузией в 2021 году в рамках предыдущего цикла УПО. После рассмотрения отчета, Грузия в установленные сроки представит свою позицию о том, с какими рекомендациями она согласится и какие обязательства по их выполнению возьмет на себя в течение следующих пяти лет, сообщили в министерстве. Универсальный периодический обзор, учрежденный Советом ООН по правам человека, является механизмом, в рамках которого ситуация с правами человека рассматривается в каждом государстве-члене ООН каждые 4-5 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

