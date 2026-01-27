https://sputnik-georgia.ru/20260127/sistematizirovat-protsess--pochemu-v-gruzii-ogranichivayut-rabotu-inostrantsev-296840877.html
Систематизировать процесс – почему в Грузии ограничивают работу иностранцев
Систематизировать процесс – почему в Грузии ограничивают работу иностранцев
Власти не ограничили трудоустройство иностранцев, а придали процессу организованный характер, заявила депутат 27.01.2026
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Главная цель новых правил трудоустройства иностранных граждан в Грузии – систематизировать этот процесс, заявил глава парламентского комитета по отраслевой экономике Шота Берикашвили порталу Business Media Group. Согласно поправкам в закон "О трудовой миграции", с 1 марта 2026 года для устройства на работу в Грузии или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в стране иностранцы должны будут получить разрешение на работу. Разрешение будет выдаваться только легально находящимся в Грузии иностранцам. По его словам, Минтруда Грузии должен будет принять определенные правила, по которым компании смогут обратиться в министерство и после прохождения процедур приглашать работников из-за рубежа. В то же время глава комитета отметил, что еще до принятия закона депутаты проконсультировались с бизнес-компаниями, и их замечания были учтены. Правила регистрации Если иностранец будет работать в местной компании или зарегистрированной в Грузии международной компании, за разрешением на работу обращается компания. А вот самозанятые должны будут обращаться за разрешением сами. После получения разрешения на работу иностранец будет обязан обратиться за получением трудового вида на жительство в Грузии. Для находящихся на территории страны срок обращения составляет не более 10 дней после получения разрешения на работу. Трудовой вид на жительство выдается на срок от шести месяцев до истечения контракта. Как только срок контракта истекает, вид на жительство аннулируется, и иностранец может быть выдворен из страны. При этом при выдаче трудового вида на жительство учитывается тот факт, что ежемесячный доход должен превышать пятикратный прожиточный минимум, а оборот компании – составлять не менее 50 тысяч лари на каждого трудоустроенного иностранца. В разрешении на работу могут отказать, если профессия либо квалификация иностранного гражданина или его позиция не соответствуют требованиям и нуждам рынка труда Грузии, а также если его профессия есть в списке, где ограничен прием иностранцев, поскольку рабочая сила в этих профессиях в Грузии превышает или превысит спрос. Также отказ будет выдан, если представлена неполная или не вся обязательная документация и ошибки не были исправлены в течение 10 дней.
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Главная цель новых правил трудоустройства иностранных граждан в Грузии – систематизировать этот процесс, заявил глава парламентского комитета по отраслевой экономике Шота Берикашвили порталу Business Media Group.
Согласно поправкам в закон "О трудовой миграции", с 1 марта 2026 года для устройства на работу в Грузии или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в стране иностранцы должны будут получить разрешение на работу. Разрешение будет выдаваться только легально находящимся в Грузии иностранцам.
"Мы не ограничили трудоустройство иностранцев, а придали процессу организованный характер. Мы включили системный подход для компаний, если им понадобится привозить профессионалов из-за границы", – заявил Берикашвили.
По его словам, Минтруда Грузии должен будет принять определенные правила, по которым компании смогут обратиться в министерство и после прохождения процедур приглашать работников из-за рубежа.
В то же время глава комитета отметил, что еще до принятия закона депутаты проконсультировались с бизнес-компаниями, и их замечания были учтены.
Если иностранец будет работать в местной компании или зарегистрированной в Грузии международной компании, за разрешением на работу обращается компания. А вот самозанятые должны будут обращаться за разрешением сами.
После получения разрешения на работу иностранец будет обязан обратиться за получением трудового вида на жительство в Грузии. Для находящихся на территории страны срок обращения составляет не более 10 дней после получения разрешения на работу.
Трудовой вид на жительство выдается на срок от шести месяцев до истечения контракта. Как только срок контракта истекает, вид на жительство аннулируется, и иностранец может быть выдворен из страны.
При этом при выдаче трудового вида на жительство учитывается тот факт, что ежемесячный доход должен превышать пятикратный прожиточный минимум, а оборот компании – составлять не менее 50 тысяч лари на каждого трудоустроенного иностранца.
В разрешении на работу могут отказать, если профессия либо квалификация иностранного гражданина или его позиция не соответствуют требованиям и нуждам рынка труда Грузии, а также если его профессия есть в списке, где ограничен прием иностранцев, поскольку рабочая сила в этих профессиях в Грузии превышает или превысит спрос.
Также отказ будет выдан, если представлена неполная или не вся обязательная документация и ошибки не были исправлены в течение 10 дней.