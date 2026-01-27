https://sputnik-georgia.ru/20260127/skolko-poluchit-gruziya-ot-turizma-v-2026-godu--prognoz-analitikov-296841326.html
Сколько получит Грузия от туризма в 2026 году – прогноз аналитиков
Сколько получит Грузия от туризма в 2026 году – прогноз аналитиков
27.01.2026
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart ждут роста доходов Грузии от туризма в 2026 году. Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. По прогнозам Galt & Taggart, в 2026 году доходы от туризма достигнут 5 миллиардов долларов, что станет рекордом для страны. По данным Нацбанка, по сравнению с 2024 годом доходы в 2025 году выросли на 5,98%. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. В 2023 году доходы от туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы за 2023 год на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
