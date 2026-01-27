https://sputnik-georgia.ru/20260127/sud-naznachil-vashadze-zalog-v-30-tysyach-lari-po-delu-o-sabotazhe-i-pomoschi-inostrannoy-sile-296828249.html

Суд назначил Вашадзе залог в 30 тысяч лари по делу о саботаже и помощи иностранной силе

На днях Вашадзе покинул тюрьму. Он был приговорен к семи месяцам лишения свободы за неисполнение просьбы временной следственной комиссии парламента 27.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Лидеру партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе в качестве меры пресечения по делу о саботаже и помощи иностранной силе во враждебной деятельности назначили выплату залога в размере 30 тысяч лари. По решению суда, Вашадзе обязали сдать удостоверение личности следственным органам, кроме того, ему запрещено выезжать из страны. Вашадзе заявил, что внесет установленный для него залог. Политик утверждает, что против него нет доказательств по этому делу, и называет его политически мотивированным. Примечательно, что на днях Вашадзе покинул тюрьму. Он был приговорен к семи месяцам лишения свободы за неисполнение просьбы временной следственной комиссии парламента. Детали дела По версии прокуратуры, после того как во избежание возможного конфликта с Российской Федерацией правительство Грузии, исходя из интересов национальной безопасности, выбрало политику невведения экономических санкций и сохранения мира в стране после начала конфликта на Украине, некоторые лидеры оппозиционных партий, действующих в Грузии, – Элене Хоштария, Зураб "Гирчи" Джапаридзе и Георгий Вашадзе, действовали в ущерб государственным интересам Грузии. По данным прокуратуры, Элене Хоштария, Зураб "Гирчи" Джапаридзе и Георгий Вашадзе периодически предоставляли представителям иностранных государств информацию и документальные материалы, в том числе списки лиц, работающих на государственной службе, для введения санкций. В результате со стороны различных стран санкции были введены в отношении около 300 граждан Грузии, в том числе политических должностных лиц, государственных служащих и отдельных бизнесменов.Кроме того, по версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, под предлогом фальсификации выборов Зураб "Гирчи" Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начали активные действия для радикализации процесса на улице. По данным прокуратуры, с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в средствах массовой информации, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "развалу режима". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

