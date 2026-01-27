https://sputnik-georgia.ru/20260127/ukraina-naznachila-novogo-posla-v-gruzii-posle-dlitelnogo-pereryva-296828035.html
Украина назначила нового посла в Грузии после длительного перерыва
Украина назначила нового посла в Грузии после длительного перерыва
Sputnik Грузия
Киев не имел посла в Тбилиси с 2022 года – после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова 27.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-27T10:44+0400
2026-01-27T10:44+0400
2026-01-27T10:54+0400
украина
грузия
новости
киев
тбилиси
владимир зеленский
игорь долгов
михаил саакашвили
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0e/267441976_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_75366d1169e808848b8c5a7b2a20626e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 января — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии. Соответствующий указ был опубликован 26 января 2026 года. Михаил Бродович работает в системе МИД Украины с 1996 года. В разные годы он занимал должности консула в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, генерального консула в Кракове, а в 2015-2022 годах был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении. Киев не имел посла в Тбилиси с 2022 года – после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова. В период отсутствия руководителя дипмиссии его функции исполняли временные поверенные, которых за менее чем четыре года сменилось пятеро. С 2025 года временным поверенным в делах Украины в Грузии является Роман Яковенко. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
киев
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0e/267441976_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_f052ea5d15619e0d585f33b65f001c7d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, грузия, новости, киев, тбилиси, владимир зеленский, игорь долгов, михаил саакашвили, обострение ситуации вокруг украины
украина, грузия, новости, киев, тбилиси, владимир зеленский, игорь долгов, михаил саакашвили, обострение ситуации вокруг украины
Украина назначила нового посла в Грузии после длительного перерыва
10:44 27.01.2026 (обновлено: 10:54 27.01.2026)
Киев не имел посла в Тбилиси с 2022 года – после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова
ТБИЛИСИ, 27 января — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии. Соответствующий указ был опубликован 26 января 2026 года.
Михаил Бродович работает в системе МИД Украины с 1996 года. В разные годы он занимал должности консула в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, генерального консула в Кракове, а в 2015-2022 годах был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении.
Киев не имел посла в Тбилиси с 2022 года – после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова.
В период отсутствия руководителя дипмиссии его функции исполняли временные поверенные, которых за менее чем четыре года сменилось пятеро. С 2025 года временным поверенным в делах Украины в Грузии является Роман Яковенко.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.
После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии.
Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.
Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.
С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.