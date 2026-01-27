Украина назначила нового посла в Грузии после длительного перерыва

https://sputnik-georgia.ru/20260127/ukraina-naznachila-novogo-posla-v-gruzii-posle-dlitelnogo-pereryva-296828035.html

Киев не имел посла в Тбилиси с 2022 года – после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова

ТБИЛИСИ, 27 января — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии. Соответствующий указ был опубликован 26 января 2026 года. Михаил Бродович работает в системе МИД Украины с 1996 года. В разные годы он занимал должности консула в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, генерального консула в Кракове, а в 2015-2022 годах был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении. Киев не имел посла в Тбилиси с 2022 года – после завершения дипломатической миссии Игоря Долгова. В период отсутствия руководителя дипмиссии его функции исполняли временные поверенные, которых за менее чем четыре года сменилось пятеро. С 2025 года временным поверенным в делах Украины в Грузии является Роман Яковенко. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

