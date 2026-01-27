https://sputnik-georgia.ru/20260127/v-gruzii-nachalas-registratsiya-krupnykh-predpriyatiy-dlya-prokhozhdeniya-energoaudita-296841212.html

В Грузии началась регистрация крупных предприятий для прохождения энергоаудита

В Грузии началась регистрация крупных предприятий для прохождения энергоаудита

27.01.2026

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Крупные предприятия должны будут пройти регистрацию в реестре министерства экономики и устойчивого развития для прохождения энергоаудита. Регистрация продлится до 31 января, и ей подлежат предприятия первой категории. Предприятиями первой категории в Грузии считаются те, которые удовлетворяют минимум двум пунктам из следующих: стоимость активов превышает 50 миллионов лари, доходы – 100 миллионов лари, число трудоустроенных в компании превышает 250 человек. Компании будут обязаны проходить энергоаудит раз в 4 года на соответствие стандартам экологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

