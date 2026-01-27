https://sputnik-georgia.ru/20260127/volskiy-ot-mayi-sandu-gruzii-ne-stoit-zhdat-pozitivnykh-kommentariev-296840371.html

Вольский: от Майи Санду Грузии не стоит ждать позитивных комментариев

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузии не стоит ожидать позитивных комментариев от президента Молдовы Майи Санду, которая готова променять суверенитет своей страны на присоединение к Румынии, заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский журналистам. Так Вольский отреагировал на заявление президента Молдовы Майи Санду о Грузии, сделанное на Парламентской ассамблее Совета Европы. В ходе выступления Санду заявила, что Россия вернула Грузию в свою орбиту. По его словам, нельзя было ожидать от Санду другого комментария, так как 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии и во время попытки госпереворота, она поддержала развитие революционного процесса. "Второй вопрос заключается в том, что это страна, находящаяся в самом сложном положении среди кандидатов. Уровень бедности в Молдове даже не создает впечатления, что ее положение или политическая и экономическая ситуация когда-либо улучшатся. А она делает такое бесстыдное заявление о нас", – сказал Вольский. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В это время Санду написала, что ее мысли с грузинским народом, который борется за свободу и свое европейское будущее. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 30 участников акции и организаторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

