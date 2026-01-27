https://sputnik-georgia.ru/20260127/volskiy-ot-mayi-sandu-gruzii-ne-stoit-zhdat-pozitivnykh-kommentariev-296840371.html
Вольский: от Майи Санду Грузии не стоит ждать позитивных комментариев
Вольский: от Майи Санду Грузии не стоит ждать позитивных комментариев
Sputnik Грузия
Санду заявила, что Россия вернула Грузию в свою орбиту 27.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-27T20:18+0400
2026-01-27T20:18+0400
2026-01-27T20:18+0400
политика
грузия
новости
георгий вольский
молдова
румыния
совет европы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511614_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_876336326b0eef1f6b909b2a1077c2b6.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузии не стоит ожидать позитивных комментариев от президента Молдовы Майи Санду, которая готова променять суверенитет своей страны на присоединение к Румынии, заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский журналистам. Так Вольский отреагировал на заявление президента Молдовы Майи Санду о Грузии, сделанное на Парламентской ассамблее Совета Европы. В ходе выступления Санду заявила, что Россия вернула Грузию в свою орбиту. По его словам, нельзя было ожидать от Санду другого комментария, так как 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии и во время попытки госпереворота, она поддержала развитие революционного процесса. "Второй вопрос заключается в том, что это страна, находящаяся в самом сложном положении среди кандидатов. Уровень бедности в Молдове даже не создает впечатления, что ее положение или политическая и экономическая ситуация когда-либо улучшатся. А она делает такое бесстыдное заявление о нас", – сказал Вольский. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В это время Санду написала, что ее мысли с грузинским народом, который борется за свободу и свое европейское будущее. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 30 участников акции и организаторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
молдова
румыния
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511614_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_54d12f62459377b1f3c83908428b456a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, георгий вольский, молдова, румыния, совет европы
политика, грузия, новости, георгий вольский, молдова, румыния, совет европы
Вольский: от Майи Санду Грузии не стоит ждать позитивных комментариев
Санду заявила, что Россия вернула Грузию в свою орбиту
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузии не стоит ожидать позитивных комментариев от президента Молдовы Майи Санду, которая готова променять суверенитет своей страны на присоединение к Румынии, заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский журналистам.
Так Вольский отреагировал на заявление президента Молдовы Майи Санду о Грузии, сделанное на Парламентской ассамблее Совета Европы. В ходе выступления Санду заявила, что Россия вернула Грузию в свою орбиту.
"Она упразднила свою страну, заявив, что этой страны не существует и она должна присоединиться к Румынии. Что произойдет – неважно. Когда у нее такое отношение к собственной стране, конечно, не стоит ожидать от нее ничего позитивного", – сказал Вольский.
По его словам, нельзя было ожидать от Санду другого комментария, так как 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии и во время попытки госпереворота, она поддержала развитие революционного процесса.
"Второй вопрос заключается в том, что это страна, находящаяся в самом сложном положении среди кандидатов. Уровень бедности в Молдове даже не создает впечатления, что ее положение или политическая и экономическая ситуация когда-либо улучшатся. А она делает такое бесстыдное заявление о нас", – сказал Вольский.
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы.
В это время Санду написала, что ее мысли с грузинским народом, который борется за свободу и свое европейское будущее.
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 30 участников акции и организаторов.