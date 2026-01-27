https://sputnik-georgia.ru/20260127/zamglave-minzdrava-gruzii-grozit-do-5-let---podrobnosti-296836363.html

Замглавы Минздрава Грузии грозит до 5 лет – подробности

Замглавы Минздрава Грузии грозит до 5 лет – подробности

Sputnik Грузия

Гудушаури занимал пост заместителя главы Минздрава в период с 2022 года по 2024 год, где он занимался финансово-экономическим направлением

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали бывшего заместителя министра здравоохранения Илью Гудушаури по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следственной службы, бывший замглавы Минздрава Грузии Гудушаури, будучи главой тендерной комиссии Минздрава Грузии, искусственно прекратил тендер на закупку машин скорой помощи, объявленный в 2022 году, несмотря на то, что в тендере уже был победитель.По данным следственной службы, по заданию Гудушаури в 2023 году был объявлен повторный тендер, условия которого были подстроены под конкретную компанию. Кроме того, по данным следственной службы, министерство заплатило этой компании 2,1 миллиона лари без всяких оснований. Илье Гудушаури грозит до 5 лет лишения свободы. Гудушаури занимал пост заместителя главы Минздрава в период с 2022 года по 2024 год, где занимался финансово-экономическим направлением. До этого он занимал пост главы директора Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры, а ранее был заместителем директора Муниципального фонда развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

