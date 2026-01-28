https://sputnik-georgia.ru/20260128/edinye-uchebniki-novaya-programma-i-uniforma-chto-nado-znat-o-reforme-shkol-v-gruzii-296851328.html

Единые учебники, новая программа и униформа: что надо знать о реформе школ в Грузии?

Единые учебники, новая программа и униформа: что надо знать о реформе школ в Грузии?

В стране грядут большие перемены в сфере образования – разбираемся подробней 28.01.2026

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Министерство образования Грузии представило новую концепцию школьного образования, которая предполагает внедрение изменений во все сферы работы школ. Sputnik Грузия предлагает основные направления предстоящей реформы, которая стартует с нового учебного года. Единый план образования Основным новшеством будет внедрение единой программы школьного образования. Она рассчитана на 11 классов и делится на два этапа – базовое и среднее образование. Этап начального образования – с первого по шестой классы – будет включать в себя обучение письму, чтению, формированию математического мышления и станет частью базового образования. Согласно новой концепции, базовое образование отойдет от требований академического образования и будет включать в себя интерактивное, творческое и коммуникационное направление, в котором вместе с учебниками будут использоваться видео-ресурсы, цифровые симуляции и исследовательские задачи при использовании современных технологий. А вот среднее образование – по десятый и одиннадцатый классы, будет профильным и синхронизированным с академическими и профессиональными требованиями. При этом в 11 классе будет организован репетиториум, который даст возможность школьникам подготовиться к сдаче Единых национальных экзаменов. Кроме того, в школах Грузии будет внедрена программа профессионального ориентирования и курсы по получению профессий. При этом во всех государственных школах будет единая школьная программа и единые учебники по всем предметам. Новые учебники будут полностью направлены на углубление знаний, формирование системного мышления и осмысление гражданских и национальных ценностей. Новая жизнь школ Еще одной ключевой частью реформы образования станет стимулирование внеклассной работы школьников. В частности, система предполагает развитие школьных клубов, ценностно-ориентированного образования и перенос всех спортивных и творческих кружков в школы. Кроме того, согласно новой концепции, в Грузии появятся школьные лагеря и будут поощряться тематические встречи и школьные проекты. Требования к школьникам Согласно планируемым новшествам, поступить в первый класс школ смогут только те дети, которым к началу учебного года (в Грузии это 15 сентября) исполнится 6 лет. При этом поступить в школу уже с нового учебного года в крупных городах школьники смогут только по месту регистрации. Позже правило распространится на все города и села. До 6 класса в Грузии школьники будут обязаны носить форму, которую утвердит министерство образования. При этом в школах будет запрещено на уроках пользоваться телефонами всем ученикам. Что предложат сами школы Еще одной частью реформы станет обеспечение повышения квалификации педагогов, привлечение квалифицированных кадров и решение проблем с нехваткой педагогов в регионах. Планируется улучшить и сами школы, оснастив их спортивной инфраструктурой, лабораториями, библиотеками, местами для неформального образования и объектами питания. Также в школах планируется увеличить число социальных работников, психологов и приставов и ввести систематическую работу над предотвращением буллинга. Кроме того, ожидается, что в школах изменят систему инклюзивного образования. Оно больше не будет заботой только специальных педагогов, назначаемых ребенку по просьбе родителей, но и всех учителей, особенно на начальном этапе образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

