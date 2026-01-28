https://sputnik-georgia.ru/20260128/glava-gorsobraniya-zaderzhan-po-delu-o-gruppovom-nasilii-nad-politseyskim-v-gruzii-296845666.html

Глава Горсобрания задержан по делу о групповом насилии над полицейским в Грузии

До завершения расследования пострадавший сотрудник полиции, участвовавший в инциденте, отстранен от должности 28.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел задержали председателя Чхороцку городского собрания (Сакребуло) Давида Шарашидзе по обвинению в групповом насилии в отношении сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе ведомства. Еще два человека скрываются от правосудия, ведутся их поиски. В ходе расследования установлено, что 27 января в ресторане в Озургети (Западная Грузия_ после возникшего конфликта председатель городского собрания Чхороцку и двое сопровождавших его лиц применили групповое насилие в отношении сотрудника полиции, который в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей. В частности, они избили сотрудника правоохранительных органов, в результате чего тот получил травмы лица и различных частей тела. Вскоре после инцидента сотрудники полиции задержали Шарашидзе, а двое других скрываются – для установления их местонахождения и задержания ведутся активные оперативно-поисковые мероприятия. Следствие ведется по статье "Насилие". До завершения расследования пострадавший сотрудник полиции, участвовавший в инциденте, отстранен от должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

