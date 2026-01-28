https://sputnik-georgia.ru/20260128/gruziya-zanimaet-pervoe-mesto-v-regione-v-indekse-verkhovenstva-zakona-296852749.html
Грузия занимает первое место в регионе в Индексе верховенства закона
Грузия занимает первое место в регионе в Индексе верховенства закона
Sputnik Грузия
По оценке пунктов, формирующих ключевые факторы, Грузия оказалась в высшей лиге и вошла в первые 25 стран 28.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-28T15:59+0400
2026-01-28T15:59+0400
2026-01-28T16:48+0400
грузия
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_aa2528ce7e49c59c15e244176a212a47.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузия сохранила первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, при этом ухудшив позиции в мировом Индексе верховенства закона, составленном международной независимой организацией World Justice Project. Индекс верховенства закона формируется из следующих факторов: ограничение полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытое правительство, основные права, правопорядок и безопасность, обеспечение соблюдения нормативных требований, гражданское правосудие и уголовное правосудие. Каждый фактор определяется совокупностью нескольких пунктов. Грузия заняла первое место среди 15 стран региона по следующим пунктам – отсутствие коррупции, открытое правительство, обеспечение соблюдения нормативных требований и уголовное правосудие. При этом по пункту "Ограничение полномочий правительства" Грузия занимает пятое место в регионе, по "Основным правам" – седьмое, по "Правопорядку и безопасности" – восьмое, а по "Гражданскому правосудию" – шестое. Мировая позиция Что касается позиции Грузии в мире, то по сравнению с показателями прошлого года страна ухудшила свою позицию на два пункта, заняв 52-е место в мире из 143 стран. При этом страна улучшила показатели по пункту "Правопорядок и безопасность", поднявшись на три строчки в рейтинге – до 49 места в мире. Также Грузия потеряла 12 позиций по пункту "Ограничение полномочий правительства", заняв 86 место в мире. По отсутствию коррупции Грузия опустилась на два пункта – на 38 место. По пункту открытого правительства страна заняла 47 место в мире, также потеряв две позиции. По основным правам страна опустилась на девять строчек и заняла 66 место в мире. По пункту "Обеспечение соблюдения нормативных требований" Грузия потеряла три позиции, опустившись на 50 место, а по пункту "Гражданское правосудие" – на 74 место в мире, ухудшив позиции на пять пунктов. По пункту "Уголовное правосудие" страна заняла 56 место в мире, опустившись на одну строчку. В чем Грузия лучшая в мире По оценке пунктов, формирующих ключевые факторы, Грузия оказалась в высшей лиге и вошла в первые 25 стран в мире, где государственные должностные лица в полиции и армии не используют государственную должность для личной выгоды (22 место из 143 стран) и где преступность эффективно контролируется (17 место из 143 стран). Кто лучший и худший по верховенству закона Согласно глобальному Индексу верховенства закона, первые строчки занимают Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Новая Зеландия. А худшими являются Никарагуа, Гаити, Камбоджа, Афганистан и Венесуэла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_05bafab09e49a5ffecd1f22c2451104f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, в мире
Грузия занимает первое место в регионе в Индексе верховенства закона
15:59 28.01.2026 (обновлено: 16:48 28.01.2026)
По оценке пунктов, формирующих ключевые факторы, Грузия оказалась в высшей лиге и вошла в первые 25 стран
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузия сохранила первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, при этом ухудшив позиции в мировом Индексе верховенства закона, составленном международной независимой организацией World Justice Project.
Индекс верховенства закона формируется из следующих факторов: ограничение полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытое правительство, основные права, правопорядок и безопасность, обеспечение соблюдения нормативных требований, гражданское правосудие и уголовное правосудие. Каждый фактор определяется совокупностью нескольких пунктов.
Грузия заняла первое место среди 15 стран региона по следующим пунктам – отсутствие коррупции, открытое правительство, обеспечение соблюдения нормативных требований и уголовное правосудие.
При этом по пункту "Ограничение полномочий правительства" Грузия занимает пятое место в регионе, по "Основным правам" – седьмое, по "Правопорядку и безопасности" – восьмое, а по "Гражданскому правосудию" – шестое.
Что касается позиции Грузии в мире, то по сравнению с показателями прошлого года страна ухудшила свою позицию на два пункта, заняв 52-е место в мире из 143 стран.
При этом страна улучшила показатели по пункту "Правопорядок и безопасность", поднявшись на три строчки в рейтинге – до 49 места в мире.
Также Грузия потеряла 12 позиций по пункту "Ограничение полномочий правительства", заняв 86 место в мире. По отсутствию коррупции Грузия опустилась на два пункта – на 38 место.
По пункту открытого правительства страна заняла 47 место в мире, также потеряв две позиции. По основным правам страна опустилась на девять строчек и заняла 66 место в мире.
По пункту "Обеспечение соблюдения нормативных требований" Грузия потеряла три позиции, опустившись на 50 место, а по пункту "Гражданское правосудие" – на 74 место в мире, ухудшив позиции на пять пунктов.
По пункту "Уголовное правосудие" страна заняла 56 место в мире, опустившись на одну строчку.
В чем Грузия лучшая в мире
По оценке пунктов, формирующих ключевые факторы, Грузия оказалась в высшей лиге и вошла в первые 25 стран в мире, где государственные должностные лица в полиции и армии не используют государственную должность для личной выгоды (22 место из 143 стран) и где преступность эффективно контролируется (17 место из 143 стран).
Кто лучший и худший по верховенству закона
Согласно глобальному Индексу верховенства закона, первые строчки занимают Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Новая Зеландия. А худшими являются Никарагуа, Гаити, Камбоджа, Афганистан и Венесуэла.