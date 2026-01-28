https://sputnik-georgia.ru/20260128/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-yanvarya-2026-296841571.html

Какой сегодня церковный праздник: 28 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 28 января 2026

28 января 2026

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Павел ФивейскийПо церковному календарю 28 января поминают преподобного Павла Фивейского. Святого считают отцом православного монашества.Родился будущий святой в городе Фиваиде в Египте. Оставшись сиротой, Павел из-за родительского наследства много натерпелся от скупого родственника.Во время преследования христиан при Декии (249-251) Павел, узнав о коварном замысле родственника предать его в руки преследователей, покинул город и удалился в пустыню.Преподобный, поселившись в пещере у подножия горы, прожил в ней 91 год, постоянно молясь Господу, никому неведомый. Голод святой утолял финиками и хлебом, который ему приносил ворон, а от холода и зноя укрывался одеждой из пальмовых листьев.Незадолго до кончины святого Павла, Господь открыл Антонию Великому, поселившемуся также в Фиваидской пустыне, что есть другой, более совершенный пустынник.Антоний пошел в глубь пустыни и нашел пещеру святого Павла. Старцы, назвав друг друга по имени, обнялись и долго беседовали. Во время беседы хлеб им обоим принес ворон.Святой Павел сообщил преподобному Антонию о приближении своей смерти и завещал ему похоронить себя. Преподобный скончался в 341 году во время молитвы, стоя на коленях. Ему было 113 лет. Святой Антоний видел, как его душа восходила к Богу в окружении ангелов, пророков и апостолов.Два льва, прибежав из пустыни, вырыли когтями могилу. Преподобный Антоний похоронил старца и ушел в свой монастырь, взяв его одежду из пальмовых листьев, которую хранил как величайшую святыню.Святой Павел за свою жизнь не основал ни одного монастыря, но вскоре после его кончины появилось много подражателей его жизни, которые покрыли обителями пустыню.Иоанн КущникПо церковному календарю 28 января поминают преподобного Иоанна Кущника.Родился будущий святой в богатой и знатной семье в Константинополе в V веке. Возлюбив Христа с юности, Иоанн упросил родителей подарить ему Евангелие, чтобы исполнять написанное делом. Встретив инока из обители "Неусыпающих", он тайно ушел из дома и принял постриг.Через шесть лет, желая увидеть родителей, преподобный вернулся в Константинополь под видом нищего и, не открывая себя, поселился у ворот отчего дома в куще (в палатке, откуда и наименование святого – Кущник).Родители посылали ему пищу со своего стола, как милостыню. Три года святой прожил в этой куще, притесняемый и оскорбляемый, терпя голод, холод и зной. Он постоянно беседовал с Господом и ангелами, читал Евангелие, подаренное родителями.Преподобному перед кончиной явился Господь и открыл ему, что через три дня он будет взят в Царство Небесное. Открывшись родителям, святой Иоанн мирно скончался в возрасте не более 25 лет.Пансофий АлександрийскийПо церковному календарю 28 января поминают преподобномученика Пансофия, пострадавшего за веру при императоре Декии (249-251).Будущий святой был сыном александрийского проконсула Нила. Раздав имущество бедным после смерти отца, Пансофий удалился в пустыню, где прожил 27 лет.Во время преследования христиан преподобного Пансофия доставили на суд к префекту Александрии, где он бесстрашно исповедал свою веру и обличил заблуждения язычников. Святого за это жестоко избили прутьями, и он скончался от побоев.Прохор ПшинскийПо церковному календарю 28 января поминают преподобного Прохора Пшинского.Подвизался будущий святой в пустыне Вранской на реке Пшине и основал там монастырь. Преподобный прославился как один из самых строгих подвижников монашеского жития. Скончался святой в конце Х века.ИмениныПо церковному календарю 28 января именины отмечают Елена, Варлам, Гавриил, Герасим, Иван, Михаил, Максим, Павел и Прохор.Материал подготовлен на основе открытых источников

