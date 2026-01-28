Кражи в магазинах Тбилиси и регионов: МВД задержало шестерых человек

https://sputnik-georgia.ru/20260128/krazhi-v-magazinakh-tbilisi-i-regionov-mvd-zaderzhalo-shesterykh-chelovek-296849573.html

Лидер организованной группы систематически вовлекал в преступную схему несовершеннолетних, в том числе подростков, говорит следствие 28.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. МВД Грузии арестовало шестерых членов организованной преступной группировки, которые совершали кражи в продуктовых магазинах Тбилиси и регионов, после чего незаконно сдавали краденое в торговые объекты по предварительной договоренности, заявил глава департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе на брифинге. Среди задержанных – продавцы, которые принимали краденые товары с целью последующей продажи, а также двое несовершеннолетних и лидер группировки. В ходе расследования было установлено, что лидер организованной группы систематически вовлекал в преступную схему несовершеннолетних, в том числе подростков.В частности, он поддерживал связь с несовершеннолетними, входившими в состав преступной группы, и обеспечивал их передвижение по Тбилиси и окрестностям, где они совершали кражи по заранее разработанному плану. Несовершеннолетние крали крупные суммы денег, продукты питания, различные алкогольные напитки и сигареты. Краденые товары доставлялись в торговый центр на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси по цене ниже рыночной, по предварительной договоренности. Большую часть средств, полученных от продажи краденого, лидер группировки присваивал себе. Кроме того, в результате обысков жилых домов и их магазинов были изъяты различные товары, сигареты, алкогольные напитки и крупные суммы денег, предположительно полученные в результате продажи краденых товаров. Следствие ведется по статьям "Кража" и "Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем". Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

