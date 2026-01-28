Курс лари на среду – 2,6932 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260128/kurs-lari-dollar-296844411.html
28.01.2026
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 января в размере 2,6932 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 января в размере 2,6932 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.