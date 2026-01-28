https://sputnik-georgia.ru/20260128/makhinatsii-s-tenderom-skorykh-prokuratura-predyavila-obvineniya-eks-zamministra-gruzii-296848553.html

Махинации с тендером "скорых": прокуратура предъявила обвинения экс-замминистра Грузии

28.01.2026

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему заместителю министра по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Илье Гудушаури в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают в ведомстве. Следственная служба министерства финансов Грузии сообщила о задержании Гудушаури накануне, 27 января. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. "Так как обвиняемый признал совершенное преступление и сотрудничал с расследованием, прокуратура ходатайствует перед судом о применении меры пресечения в виде залога в установленные законом сроки", — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, 27 сентября 2022 года Минздрав объявил тендер на закупку 70 единиц автомобилей скорой медицинской помощи. В тендере участвовали три претендента, и победителем была признана компания, предложившая самую низкую цену – более 8,5 миллиона лари. Однако обвиняемый, действуя в интересах компании с более высокой ценой, искусственно создал основания для незаконного прекращения тендера. По его указанию, 10 мая 2023 года был объявлен новый тендер с измененными условиями, адаптированными под конкретного претендента, с руководством которого обвиняемый был лично знаком. В результате тендер прошел без участия других компаний и какой-либо конкуренции. Победителем была объявлена заранее выбранная компания, за которую министерство в итоге заплатило на 2,1 миллиона лари больше из-за сравнительно высокой предложенной цены. "Действия обвиняемого существенно нарушили законные интересы государства", — подчеркнули в прокуратуре. Гудушаури предъявлено обвинение в злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим государственно-политическую должность. Гудушаури занимал пост заместителя главы Минздрава в период с 2022 года по 2024 год, где занимался финансово-экономическим направлением. До этого он занимал пост главы директора Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры, а ранее был заместителем директора Муниципального фонда развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

