https://sputnik-georgia.ru/20260128/ne-maye-sandu-govorit-vlastyam-gruzii-o-gosudarstvennykh-tsennostyakh---papuashvili-296853293.html

Не Майе Санду говорить властям Грузии о государственных ценностях – Папуашвили

Не Майе Санду говорить властям Грузии о государственных ценностях – Папуашвили

Sputnik Грузия

Санду в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что "Россия вернула Грузию на свою орбиту" 28.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-28T16:33+0400

2026-01-28T16:33+0400

2026-01-28T17:16+0400

новости

грузия

политика

молдова

тбилиси

шалва папуашвили

совет европы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59bcd45a4c96061dfb3486b2b99ac0e4.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступает за упразднение собственного государства, не ей говорить о государственных ценностях других стран, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Санду в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что "Россия вернула Грузию на свою орбиту". По словам спикера грузинского парламента, Санду объяснила свою позицию тем, что Молдова – маленькое государство, и поэтому оно должно присоединиться к большому, а не тем, что у молдавского и румынского народов есть какие-либо культурные или национальные связи. Он также отметил, что непонятно, почему президент Молдовы думает, что имеет какое-то моральное, политическое и идеологическое преимущество, обращаясь к грузинскому народу в таком тоне. Более того, по словам спикера парламента, президент Молдовы – это человек, поддержавший свержение власти в Грузии 4 октября 2025 года. По его словам, возможно, грузинским властям нужно было отреагировать на заявления Санду тогда же. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В это время Санду написала, что "ее мысли с грузинским народом, который борется за свободу и свое европейское будущее". В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 30 участников акции и организаторов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

молдова

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, молдова, тбилиси, шалва папуашвили, совет европы