Не Майе Санду говорить властям Грузии о государственных ценностях – Папуашвили
Не Майе Санду говорить властям Грузии о государственных ценностях – Папуашвили
Санду в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что "Россия вернула Грузию на свою орбиту" 28.01.2026
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступает за упразднение собственного государства, не ей говорить о государственных ценностях других стран, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Санду в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что "Россия вернула Грузию на свою орбиту". По словам спикера грузинского парламента, Санду объяснила свою позицию тем, что Молдова – маленькое государство, и поэтому оно должно присоединиться к большому, а не тем, что у молдавского и румынского народов есть какие-либо культурные или национальные связи. Он также отметил, что непонятно, почему президент Молдовы думает, что имеет какое-то моральное, политическое и идеологическое преимущество, обращаясь к грузинскому народу в таком тоне. Более того, по словам спикера парламента, президент Молдовы – это человек, поддержавший свержение власти в Грузии 4 октября 2025 года. По его словам, возможно, грузинским властям нужно было отреагировать на заявления Санду тогда же. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В это время Санду написала, что "ее мысли с грузинским народом, который борется за свободу и свое европейское будущее". В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 30 участников акции и организаторов.
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступает за упразднение собственного государства, не ей говорить о государственных ценностях других стран, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Санду в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что "Россия вернула Грузию на свою орбиту".
"Майя Санду – это человек, который поддерживает упразднение собственного государства. Поэтому я не думаю, что у нее есть что сказать о государственных ценностях", – сказал на брифинге Папуашвили.
По словам спикера грузинского парламента, Санду объяснила свою позицию тем, что Молдова – маленькое государство, и поэтому оно должно присоединиться к большому, а не тем, что у молдавского и румынского народов есть какие-либо культурные или национальные связи.
"Когда глава государства говорит, что считает свою страну настолько маленькой, что государство должно быть упразднено, чтобы выжить, факт в том, что мы находимся на разных орбитах с точки зрения ценностей", – заявил Папуашвили.
Он также отметил, что непонятно, почему президент Молдовы думает, что имеет какое-то моральное, политическое и идеологическое преимущество, обращаясь к грузинскому народу в таком тоне.
Более того, по словам спикера парламента, президент Молдовы – это человек, поддержавший свержение власти в Грузии 4 октября 2025 года.
"Когда шел жестокий штурм президентского дворца, именно в тот момент она публично поддержала группу, участвовавшую в свержении власти. Это само по себе показывает ценности этого человека", – добавил Папуашвили.
По его словам, возможно, грузинским властям нужно было отреагировать на заявления Санду тогда же.
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы.
В это время Санду написала, что "ее мысли с грузинским народом, который борется за свободу и свое европейское будущее".
В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 30 участников акции и организаторов.