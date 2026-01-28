https://sputnik-georgia.ru/20260128/parlament-gruzii-vozobnovit-rabotu-na-sleduyuschey-nedele-296840041.html

Парламент Грузии возобновит работу на следующей неделе

Парламент Грузии возобновит работу на следующей неделе

Sputnik Грузия

На весенней сессии запланировано выступление премьер-министра Грузии с ежегодным отчетом о проделанной реформе 28.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-28T09:01+0400

2026-01-28T09:01+0400

2026-01-28T09:01+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

сгб

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется во вторник, 3 февраля, согласно регламенту законодательного органа. Главной темой предстоящей сессии будет создание в парламенте комиссии по изучению цен на продукты питания, топливо и медикаменты. Также на весенней сессии депутаты рассмотрят инициативу мэрии Тбилиси о повышении наказания за вандализм и вопрос дальнейшей реформы системы образования в Грузии. Кроме того, в рамках весенней сессии перед депутатами с ежегодными отчетами предстанут главы СГБ, Нацбанка, Службы государственного аудита и Генеральный прокурор. Запланировано на весенней сессии и выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с ежегодным отчетом о проделанной реформе. Закроется весенняя сессия парламента в июне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб, парламент грузии