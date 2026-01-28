https://sputnik-georgia.ru/20260128/parlament-gruzii-vozobnovit-rabotu-na-sleduyuschey-nedele-296840041.html
Парламент Грузии возобновит работу на следующей неделе
Парламент Грузии возобновит работу на следующей неделе
Sputnik Грузия
На весенней сессии запланировано выступление премьер-министра Грузии с ежегодным отчетом о проделанной реформе 28.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-28T09:01+0400
2026-01-28T09:01+0400
2026-01-28T09:01+0400
грузия
политика
новости
тбилиси
ираклий кобахидзе
сгб
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется во вторник, 3 февраля, согласно регламенту законодательного органа. Главной темой предстоящей сессии будет создание в парламенте комиссии по изучению цен на продукты питания, топливо и медикаменты. Также на весенней сессии депутаты рассмотрят инициативу мэрии Тбилиси о повышении наказания за вандализм и вопрос дальнейшей реформы системы образования в Грузии. Кроме того, в рамках весенней сессии перед депутатами с ежегодными отчетами предстанут главы СГБ, Нацбанка, Службы государственного аудита и Генеральный прокурор. Запланировано на весенней сессии и выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с ежегодным отчетом о проделанной реформе. Закроется весенняя сессия парламента в июне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6f3afd2ca0e9e5e8247dd000fb54a33.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб, парламент грузии
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб, парламент грузии
Парламент Грузии возобновит работу на следующей неделе
На весенней сессии запланировано выступление премьер-министра Грузии с ежегодным отчетом о проделанной реформе
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется во вторник, 3 февраля, согласно регламенту законодательного органа.
Главной темой предстоящей сессии будет создание в парламенте комиссии по изучению цен на продукты питания, топливо и медикаменты.
Также на весенней сессии депутаты рассмотрят инициативу мэрии Тбилиси о повышении наказания за вандализм и вопрос дальнейшей реформы системы образования в Грузии.
Кроме того, в рамках весенней сессии перед депутатами с ежегодными отчетами предстанут главы СГБ, Нацбанка, Службы государственного аудита и Генеральный прокурор.
Запланировано на весенней сессии и выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с ежегодным отчетом о проделанной реформе.
Закроется весенняя сессия парламента в июне.