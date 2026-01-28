https://sputnik-georgia.ru/20260128/pokhischenie-devushki-radi-prinuditelnogo-braka-v-marneuli-zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-296847083.html

Похищение девушки ради принудительного брака: в Марнеули задержаны двое подозреваемых

В результате проведенных по делу следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали обоих обвиняемых вскоре после инцидента 28.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Марнеули (регион Квемо Картли) задержали двух мужчин 22 и 26 лет по обвинению в незаконном лишении свободы 20-летней девушки, сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, ведется расследование по статье 143 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет. В ходе расследования установлено, что в одном из сел Марнеульского района один из задержанных незаконно лишил свободы девушку с целью заключения с ней брака. Второй задержанный проходит по делу как соучастник. В результате проведенных по делу следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали обоих обвиняемых вскоре после инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

