Президент Грузии помиловал 59 осужденных
Президент Грузии помиловал 59 осужденных
28.01.2026 Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 59 осужденных в связи с праздником Днем святой Нино, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства. Акт помилования коснулся 57 осужденных, а у двух лиц была снята судимость. "Использование президентом Грузии предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий основано на принципе гуманизма, а также на интересах государства", – говорится в сообщении пресс-службы. Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Президент Грузии помиловал 59 осужденных

14:54 28.01.2026
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 59 осужденных в связи с праздником Днем святой Нино, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства.
Акт помилования коснулся 57 осужденных, а у двух лиц была снята судимость.
"Использование президентом Грузии предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий основано на принципе гуманизма, а также на интересах государства", – говорится в сообщении пресс-службы.
Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда.
