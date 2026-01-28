https://sputnik-georgia.ru/20260128/s-novogo-goda-turistam-dlya-vezda-v-gruziyu-trebuetsya-meditsinskaya-strakhovka-296850806.html
С нового года туристам для въезда в Грузию требуется медицинская страховка
С нового года туристам для въезда в Грузию требуется медицинская страховка
Sputnik Грузия
С 1 января 2026 года для въезда в Грузию туристам необходимо иметь действующий медицинский страховой полис. Требование распространяется на лиц, которые... 28.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-28T15:22+0400
2026-01-28T15:22+0400
2026-01-28T15:28+0400
грузия
грузия делает ставку на туризм
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
туризм
туризм
туризм в грузии
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1c/296850639_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94aad3a4244f3f6f74eb77a4b1069f72.jpg
При пересечении границы турист обязан предъявить страховой полис в бумажном или электронном виде. Документ должен действовать на протяжении всего периода пребывания – с момента въезда и до даты выезда включительно. Минимальная страховая сумма установлена на уровне 30 тысяч лари. Полис должен быть оформлен на грузинском или английском языке и включать покрытие от несчастных случаев.Страховка не требуется отдельным категориям граждан, включая владельцев дипломатических и специальных документов, а также лиц, въезд которых предусмотрен международными соглашениями. Кроме того, требование не распространяется на людей с видом на жительство и тех, кто работает в Грузии.Проверка наличия страхового полиса проводится при въезде в страну и может осуществляться при выезде. В случае продления срока пребывания туристам необходимо своевременно продлевать и страховое покрытие.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1c/296850639_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0425c7d11a9b719a8bd773ec7ccd51d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, грузия делает ставку на туризм, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, видеоклуб , видео
грузия, грузия делает ставку на туризм, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, видеоклуб , видео
С нового года туристам для въезда в Грузию требуется медицинская страховка
15:22 28.01.2026 (обновлено: 15:28 28.01.2026)
С 1 января 2026 года для въезда в Грузию туристам необходимо иметь действующий медицинский страховой полис. Требование распространяется на лиц, которые находятся в стране не менее одной ночи и не более одного года
При пересечении границы турист обязан предъявить страховой полис в бумажном или электронном виде. Документ должен действовать на протяжении всего периода пребывания – с момента въезда и до даты выезда включительно. Минимальная страховая сумма установлена на уровне 30 тысяч лари. Полис должен быть оформлен на грузинском или английском языке и включать покрытие от несчастных случаев.
Страховка не требуется отдельным категориям граждан, включая владельцев дипломатических и специальных документов, а также лиц, въезд которых предусмотрен международными соглашениями. Кроме того, требование не распространяется на людей с видом на жительство и тех, кто работает в Грузии.
Проверка наличия страхового полиса проводится при въезде в страну и может осуществляться при выезде. В случае продления срока пребывания туристам необходимо своевременно продлевать и страховое покрытие.