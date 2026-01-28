https://sputnik-georgia.ru/20260128/snizyatsya-li-tseny-v-aptekakh-vlasti-gruzii-reshayut-problemu-s-predstavitelyam-farmsektora-296855450.html
Снизятся ли цены в аптеках? Власти Грузии решают проблему с представителям фармсектора
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. После обсуждения цен на продукты питания правительственная комиссия начала изучение цен на медикаменты и другую аптечную продукцию со встречи с представителями фармацевтических компаний Грузии.
Правительственная комиссия по изучению цен на продукты питания, медикаменты и топливо в стране приступила к работе на прошлой неделе. Первые встречи касались цен на продовольствие.
"Первый процесс мы уже прошли в 2022 году, когда были установлены референтные цены, и это дало нам результаты по многим направлениям. Цены на конкретные группы медикаментов реально снизились. Мы хотим обсудить, какое есть пространство для расширения этого списка", – отметил Кобахидзе.
По его словам, в аптечных сетях продаются не только лекарственные препараты, но и другая продукция для гигиены и здоровья, а также витамины и детское питание, и цены на них тоже часто завышены.
"Если мы возьмем европейские цены, то часто разница в стоимости с европейскими странами, включая Великобританию, Францию и так далее, составляет 35-40%. Это тоже интересно, насколько эти высокие цены основаны на логической цепочке поставок", – сказал Кобахидзе.
По словам премьера, ценообразование хоть и должно осуществляться в соответствии со свободными рыночными принципами, однако в случае аптек также нужно учитывать социальный компонент.
"Как правительство мы несем ответственность за то, чтобы социальные интересы нашего населения были максимально защищены, и если где-то есть пространство для улучшения, мы должны максимально позаботиться об этом ", – заявил Кобахидзе.
По словам руководителя Ассоциации представителей международных фармацевтических компаний Ираклия Маргвелашвили, главной задачей при снижении цен должно стать отсутствие дефицита на рынке и сохранение доступности к качественным медикаментам.
"В первую очередь мы должны говорить о том, чтобы цена была справедливой. Но справедливая цена означает, что она не должна оказывать какого-либо влияния на возможный дефицит или, например, на какие-либо вариации качества. Должны быть качественный продукт и доступная цена", – сказал Маргвелашвили.
По его словам, программа референтного ценообразования должна быть продолжена и расшириться.
"Из примерно 11 000 зарегистрированных медикаментов, находящихся в обращении в Грузии, референтная цена уже распространяется более чем на 7 000, и есть ресурс для дальнейшего расширения", – отметил Маргвелашвили.
Он также пояснил, что пересмотр цен на медикаменты, на которые уже установлена верхняя граница, происходит регулярно, и при этом продукт все равно всегда может подорожать или подешеветь.
Между тем руководитель Ассоциации фармацевтических компаний Илона Кокиашвили отметила, что для решения вопроса цен на медикаменты будут созданы конкретные рабочие группы, которые будут работать по конкретным направлениям.
"Все крупные импортеры, дистрибьюторы и представители сети поделились своими имеющимися данными. После анализа этого уже в рабочих группах начнется конкретная работа", – отметила Кокиашвили.
По ее словам, в системе ценообразования участвует не один компонент – это регуляции, популяция, цены, рассчитанные на регион, и др.
"Это целый цикл, который определяет окончательную цену. Соответственно, мы обсуждали, есть ли возможность, чтобы медикаменты стали еще более доступными для населения и параллельно расширился список", – отметила Кокиашвили.
При этом она подчеркнула, что любое новое ограничение представляет для бизнеса дополнительное финансовое давление, что также отражается на ценообразовании. А вот глава фармацевтической компании PSP Георгий Рамишвили отметил важность развития местного производства медикаментов.
"Пространство для снижения цен на медикаменты, по нашему мнению, заключается в содействии местному производству и расширении производимого в стране перечня медикаментов", – отметил Рамишвили.
Борьба с завышенными ценами на медикаменты в Грузии началась после исследования Национального агентства конкуренции в 2022 году, согласно которому цены на медикаменты в стране искусственно завышались поставщиками.
Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства в Грузии.
Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Согласно правилам, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами на определенный Минздравом Грузии список наименований. За продажу лекарств выше установленной цены аптеки будут подвергнуты штрафам.