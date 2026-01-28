https://sputnik-georgia.ru/20260128/snizyatsya-li-tseny-v-aptekakh-vlasti-gruzii-reshayut-problemu-s-predstavitelyam-farmsektora-296855450.html

Снизятся ли цены в аптеках? Власти Грузии решают проблему с представителям фармсектора

Снизятся ли цены в аптеках? Власти Грузии решают проблему с представителям фармсектора

Вопрос высоких цен, наряду с продуктами питания и топливом, актуален и в случае медикаментов, отмечают эксперты 28.01.2026

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. После обсуждения цен на продукты питания правительственная комиссия начала изучение цен на медикаменты и другую аптечную продукцию со встречи с представителями фармацевтических компаний Грузии. Правительственная комиссия по изучению цен на продукты питания, медикаменты и топливо в стране приступила к работе на прошлой неделе. Первые встречи касались цен на продовольствие. По его словам, в аптечных сетях продаются не только лекарственные препараты, но и другая продукция для гигиены и здоровья, а также витамины и детское питание, и цены на них тоже часто завышены. По словам премьера, ценообразование хоть и должно осуществляться в соответствии со свободными рыночными принципами, однако в случае аптек также нужно учитывать социальный компонент. "Как правительство мы несем ответственность за то, чтобы социальные интересы нашего населения были максимально защищены, и если где-то есть пространство для улучшения, мы должны максимально позаботиться об этом ", – заявил Кобахидзе. Мнение бизнеса По словам руководителя Ассоциации представителей международных фармацевтических компаний Ираклия Маргвелашвили, главной задачей при снижении цен должно стать отсутствие дефицита на рынке и сохранение доступности к качественным медикаментам. По его словам, программа референтного ценообразования должна быть продолжена и расшириться. Он также пояснил, что пересмотр цен на медикаменты, на которые уже установлена верхняя граница, происходит регулярно, и при этом продукт все равно всегда может подорожать или подешеветь. Между тем руководитель Ассоциации фармацевтических компаний Илона Кокиашвили отметила, что для решения вопроса цен на медикаменты будут созданы конкретные рабочие группы, которые будут работать по конкретным направлениям. По ее словам, в системе ценообразования участвует не один компонент – это регуляции, популяция, цены, рассчитанные на регион, и др. При этом она подчеркнула, что любое новое ограничение представляет для бизнеса дополнительное финансовое давление, что также отражается на ценообразовании. А вот глава фармацевтической компании PSP Георгий Рамишвили отметил важность развития местного производства медикаментов. "Пространство для снижения цен на медикаменты, по нашему мнению, заключается в содействии местному производству и расширении производимого в стране перечня медикаментов", – отметил Рамишвили. Цены на лекарства Борьба с завышенными ценами на медикаменты в Грузии началась после исследования Национального агентства конкуренции в 2022 году, согласно которому цены на медикаменты в стране искусственно завышались поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства в Грузии. Согласно правилам, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами на определенный Минздравом Грузии список наименований. За продажу лекарств выше установленной цены аптеки будут подвергнуты штрафам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

