В России рассказали о перспективах создания вакцины против вируса Нипах
В России рассказали о перспективах создания вакцины против вируса Нипах
Вирус Нипах отличается высокой стабильностью и не подвержен сезонным мутациям, в отличие от вируса гриппа, что является благоприятным фактором для разработки... 28.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Создание вакцины против вируса Нипах не представляет серьезных научных сложностей, однако сам вирус остается крайне опасным из-за высокой летальности, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По его словам, вирус Нипах отличается высокой стабильностью и не подвержен сезонным мутациям, в отличие от вируса гриппа, что является благоприятным фактором для разработки вакцины. При этом заболевание характеризуется крайне тяжелым течением: с момента выявления вируса в 1998–1999 годах в мире было зарегистрировано около 200–300 случаев заражения, а уровень летальности, по оценкам специалистов, достигает 70%.Академик отметил, что вирус Нипах распространен в Индии и странах Юго-Восточной Азии, где существуют его природные очаги. Основным резервуаром инфекции являются летучие лисицы и летучие собаки, для которых вирус не представляет опасности.Заражение человека происходит, как правило, через пищу и воду, а также через фрукты и овощи, не прошедшие достаточную санитарную обработку. Клинически заболевание проявляется в виде тяжелого энцефалита.Локальные вспышки фиксируются ежегодно, но, как правило, ограничиваются несколькими случаями, отметил эксперт. Академик подчеркнул, что в настоящее время нет оснований говорить о риске широкого распространения вируса Нипах в России и странах ЕАЭС. Он также заявил, что необходимости вводить полный запрет на поездки в Индию нет, однако туристам рекомендуется избегать регионов, где фиксируются очаги инфекции, и соблюдать санитарные меры предосторожности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
В России рассказали о перспективах создания вакцины против вируса Нипах
14:10 28.01.2026 (обновлено: 14:12 28.01.2026)
Вирус Нипах отличается высокой стабильностью и не подвержен сезонным мутациям, в отличие от вируса гриппа, что является благоприятным фактором для разработки вакцины, сообщил Онищенко
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Создание вакцины против вируса Нипах не представляет серьезных научных сложностей, однако сам вирус остается крайне опасным из-за высокой летальности, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сделать вакцину по характеристикам вируса большой проблемы нет", – сказал Онищенко в ходе видеомоста "Биобезопасность стран ЕАЭС" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
По его словам, вирус Нипах отличается высокой стабильностью и не подвержен сезонным мутациям, в отличие от вируса гриппа, что является благоприятным фактором для разработки вакцины.
При этом заболевание характеризуется крайне тяжелым течением: с момента выявления вируса в 1998–1999 годах в мире было зарегистрировано около 200–300 случаев заражения, а уровень летальности, по оценкам специалистов, достигает 70%.
Академик отметил, что вирус Нипах распространен в Индии и странах Юго-Восточной Азии, где существуют его природные очаги. Основным резервуаром инфекции являются летучие лисицы и летучие собаки, для которых вирус не представляет опасности.
Заражение человека происходит, как правило, через пищу и воду, а также через фрукты и овощи, не прошедшие достаточную санитарную обработку. Клинически заболевание проявляется в виде тяжелого энцефалита.
По словам Онищенко, несмотря на то что вирус уже демонстрирует попытки преодоления межвидового барьера, на сегодняшний день он не обладает пандемическим потенциалом и не способен распространяться от человека к человеку в масштабах, сопоставимых с COVID-19.
Локальные вспышки фиксируются ежегодно, но, как правило, ограничиваются несколькими случаями, отметил эксперт. Академик подчеркнул, что в настоящее время нет оснований говорить о риске широкого распространения вируса Нипах в России и странах ЕАЭС.
Он также заявил, что необходимости вводить полный запрет на поездки в Индию нет, однако туристам рекомендуется избегать регионов, где фиксируются очаги инфекции, и соблюдать санитарные меры предосторожности.