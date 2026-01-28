https://sputnik-georgia.ru/20260128/v-rossii-rasskazali-o-perpektivakh-sozdaniya-vaktsiny-protiv-virusa-nipakh-296849405.html

В России рассказали о перспективах создания вакцины против вируса Нипах

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Создание вакцины против вируса Нипах не представляет серьезных научных сложностей, однако сам вирус остается крайне опасным из-за высокой летальности, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По его словам, вирус Нипах отличается высокой стабильностью и не подвержен сезонным мутациям, в отличие от вируса гриппа, что является благоприятным фактором для разработки вакцины. При этом заболевание характеризуется крайне тяжелым течением: с момента выявления вируса в 1998–1999 годах в мире было зарегистрировано около 200–300 случаев заражения, а уровень летальности, по оценкам специалистов, достигает 70%.Академик отметил, что вирус Нипах распространен в Индии и странах Юго-Восточной Азии, где существуют его природные очаги. Основным резервуаром инфекции являются летучие лисицы и летучие собаки, для которых вирус не представляет опасности.Заражение человека происходит, как правило, через пищу и воду, а также через фрукты и овощи, не прошедшие достаточную санитарную обработку. Клинически заболевание проявляется в виде тяжелого энцефалита.Локальные вспышки фиксируются ежегодно, но, как правило, ограничиваются несколькими случаями, отметил эксперт. Академик подчеркнул, что в настоящее время нет оснований говорить о риске широкого распространения вируса Нипах в России и странах ЕАЭС. Он также заявил, что необходимости вводить полный запрет на поездки в Индию нет, однако туристам рекомендуется избегать регионов, где фиксируются очаги инфекции, и соблюдать санитарные меры предосторожности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

