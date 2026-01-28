https://sputnik-georgia.ru/20260128/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-296838354.html

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 января 2026 года составил 66,93 миллиарда лари, что на 1,2 миллиарда лари, или на 1,87%, больше, чем в начале ноября, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в декабре, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады снизились на 447 миллионов лари, или на 1,42%, а вклады до востребования увеличились на 1,68 миллиона лари, или на 4,9%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 52,27%, что на 0,18 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 ноября.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в декабре составила 7,49%, в том числе 9,34% – по депозитам в национальной валюте и 2,6% – в иностранной валюте.На конец ноября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном фонде.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

