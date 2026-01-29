https://sputnik-georgia.ru/20260129/-ekspert-nezavisimost-i-mnenie-obschestva--klyuch-k-suverenitetu-296873203.html

Эксперт: Независимость и мнение общества — ключ к суверенитету

Политическая легитимность и устойчивость режима зависят от того, насколько гибко власть справляется с отношениями с внешним миром и внутри страны 29.01.2026, Sputnik Грузия

Об этом заявил директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий в рамках круглого стола "Грузия в меняющемся мире".По его мнению, независимость и суверенитет Грузии должны опираться не только на внешние факторы, но и на мнение общества. Особое внимание следует уделять позициям политических меньшинств, которые могут играть важную роль в будущем.Русецкий отметил, что более гибкие и толерантные действия государственных чиновников помогают своевременно реагировать на изменения и укреплять доверие общества.

