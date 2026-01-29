Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260129/296865898.html
Холодная красота: атмосферные фото из самых снежных городов мира
Холодная красота: атмосферные фото из самых снежных городов мира
Sputnik Грузия
Нынешняя зима выдалась на удивление снежной во многих других уголках мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как снег приносит покой и безмятежность даже в самые... 29.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-29T16:17+0400
2026-01-29T16:41+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1d/296865937_0:461:1200:1136_1920x0_80_0_0_c4c855fc8c3f02682282aed479c99c34.jpg
Зима – волшебный художник, который одним движением кисти меняет облик знакомых мест. Она укутывает шумные мегаполисы в тишину, а старинные улочки превращает в декорации для сказки. Эта подборка фотографий – путешествие по миру сквозь призму искрящегося снега.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1d/296865937_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_51cd134d1f7da33a10e507bbb3d79f69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Холодная красота: атмосферные фото из самых снежных городов мира

16:17 29.01.2026 (обновлено: 16:41 29.01.2026)
Подписаться
Нынешняя зима выдалась на удивление снежной во многих других уголках мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как снег приносит покой и безмятежность даже в самые динамичные мегаполисы
Зима – волшебный художник, который одним движением кисти меняет облик знакомых мест. Она укутывает шумные мегаполисы в тишину, а старинные улочки превращает в декорации для сказки. Эта подборка фотографий – путешествие по миру сквозь призму искрящегося снега.
© photo: Sputnik / Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Девушка на Красной площади во время снегопада в Москве.

Девушка на Красной площади во время снегопада в Москве. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Юрий Кочетков
/
Перейти в фотобанк

Девушка на Красной площади во время снегопада в Москве.

CC BY-SA 3.0 / Khayman / Village sur glace de l'Anse-à-Benjamin

Ледяная деревня Анс-а-Бенджамин в Ла Бэ (Квебек, Канада).

Ледяная деревня Анс-а-Бенджамин в Ла Бэ (Квебек, Канада). - Sputnik Грузия
2/12
CC BY-SA 3.0 / Khayman / Village sur glace de l'Anse-à-Benjamin

Ледяная деревня Анс-а-Бенджамин в Ла Бэ (Квебек, Канада).

© photo: Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанк

Снегопад в Петропавловске-Камчатском.

Снегопад в Петропавловске-Камчатском. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Alexandr Piragis
/
Перейти в фотобанк

Снегопад в Петропавловске-Камчатском.

CC BY 2.0 / Søren Storm Hansen / Snow WalkПуть среди высоких сугробов в японском городе Аомори.
Путь среди высоких сугробов в японском городе Аомори - Sputnik Грузия
4/12
CC BY 2.0 / Søren Storm Hansen / Snow Walk
Путь среди высоких сугробов в японском городе Аомори.
CC BY 2.0 / Chen Wu / Morning in China Snow Town

Заснеженное утро в Китае.

Заснеженное утро в Китае. - Sputnik Грузия
5/12
CC BY 2.0 / Chen Wu / Morning in China Snow Town

Заснеженное утро в Китае.

CC BY-SA 4.0 / Ben Meyer / Folk Celebrations in Chamonix (cropped image)

Танцоры и музыканты проходят парадом по заснеженным улицам Шамони во Франции.

Танцоры и музыканты проходят парадом по заснеженным улицам Шамони во Франции. - Sputnik Грузия
6/12
CC BY-SA 4.0 / Ben Meyer / Folk Celebrations in Chamonix (cropped image)

Танцоры и музыканты проходят парадом по заснеженным улицам Шамони во Франции.

CC BY-SA 3.0 / Tennen-Gas / Sapporo Tram

Снегоуборочный вагон на улицах Саппоро в Японии.

Снегоуборочный вагон на улицах Саппоро в Японии. - Sputnik Грузия
7/12
CC BY-SA 3.0 / Tennen-Gas / Sapporo Tram

Снегоуборочный вагон на улицах Саппоро в Японии.

CC BY-SA 3.0 / Staselnik / The village of Teba

Село Теба, Кемеровская область, Россия.

Село Теба, Кемеровская область, Россия. - Sputnik Грузия
8/12
CC BY-SA 3.0 / Staselnik / The village of Teba

Село Теба, Кемеровская область, Россия.

© AP Photo / Carolyn Thompson

На жилой улице видны следы ног после того, как за ночь выпало не менее 45 сантиметров свежего снега – в дополнение к 90 сантиметрам, которые выпали в выходные в Буффало, штат Нью-Йорк.

На жилой улице видны следы ног после того, как за ночь выпало не менее 45 сантиметров свежего снега – в дополнение к 90 сантиметрам, которые выпали в выходные в Буффало, штат Нью-Йорк. - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Carolyn Thompson

На жилой улице видны следы ног после того, как за ночь выпало не менее 45 сантиметров свежего снега – в дополнение к 90 сантиметрам, которые выпали в выходные в Буффало, штат Нью-Йорк.

CC BY-SA 2.0 / つだ / snowЯпонский город Тояма после снегопада.
Японский город Тояма после снегопада - Sputnik Грузия
10/12
CC BY-SA 2.0 / つだ / snow
Японский город Тояма после снегопада.
© photo : Public domain/Phinney S. Hunt

Женщина в снежном заносе после шторма в городе Валдиз на Аляске.

Женщина в снежном заносе после шторма в городе Валдиз на Аляске. - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Public domain/Phinney S. Hunt

Женщина в снежном заносе после шторма в городе Валдиз на Аляске.

© photo: Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Снегопад в Санкт-Петербурге.

Снегопад в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк

Снегопад в Санкт-Петербурге.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0