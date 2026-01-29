https://sputnik-georgia.ru/20260129/296865898.html
Холодная красота: атмосферные фото из самых снежных городов мира
Холодная красота: атмосферные фото из самых снежных городов мира
Нынешняя зима выдалась на удивление снежной во многих других уголках мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как снег приносит покой и безмятежность даже в самые... 29.01.2026, Sputnik Грузия
Зима – волшебный художник, который одним движением кисти меняет облик знакомых мест. Она укутывает шумные мегаполисы в тишину, а старинные улочки превращает в декорации для сказки. Эта подборка фотографий – путешествие по миру сквозь призму искрящегося снега.
Новости
16:17 29.01.2026 (обновлено: 16:41 29.01.2026)
Нынешняя зима выдалась на удивление снежной во многих других уголках мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как снег приносит покой и безмятежность даже в самые динамичные мегаполисы
Зима – волшебный художник, который одним движением кисти меняет облик знакомых мест. Она укутывает шумные мегаполисы в тишину, а старинные улочки превращает в декорации для сказки. Эта подборка фотографий – путешествие по миру сквозь призму искрящегося снега.
Девушка на Красной площади во время снегопада в Москве.
Девушка на Красной площади во время снегопада в Москве.
Ледяная деревня Анс-а-Бенджамин в Ла Бэ (Квебек, Канада).
Снегопад в Петропавловске-Камчатском.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском.
Путь среди высоких сугробов в японском городе Аомори.
Заснеженное утро в Китае.
Танцоры и музыканты проходят парадом по заснеженным улицам Шамони во Франции.
Снегоуборочный вагон на улицах Саппоро в Японии.
Село Теба, Кемеровская область, Россия.
На жилой улице видны следы ног после того, как за ночь выпало не менее 45 сантиметров свежего снега – в дополнение к 90 сантиметрам, которые выпали в выходные в Буффало, штат Нью-Йорк.
На жилой улице видны следы ног после того, как за ночь выпало не менее 45 сантиметров свежего снега – в дополнение к 90 сантиметрам, которые выпали в выходные в Буффало, штат Нью-Йорк.
Японский город Тояма после снегопада.
Женщина в снежном заносе после шторма в городе Валдиз на Аляске.
Снегопад в Санкт-Петербурге.