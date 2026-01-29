https://sputnik-georgia.ru/20260129/296865898.html

Холодная красота: атмосферные фото из самых снежных городов мира

Холодная красота: атмосферные фото из самых снежных городов мира

Sputnik Грузия

Нынешняя зима выдалась на удивление снежной во многих других уголках мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как снег приносит покой и безмятежность даже в самые... 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T16:17+0400

2026-01-29T16:17+0400

2026-01-29T16:41+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1d/296865937_0:461:1200:1136_1920x0_80_0_0_c4c855fc8c3f02682282aed479c99c34.jpg

Зима – волшебный художник, который одним движением кисти меняет облик знакомых мест. Она укутывает шумные мегаполисы в тишину, а старинные улочки превращает в декорации для сказки. Эта подборка фотографий – путешествие по миру сквозь призму искрящегося снега.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире