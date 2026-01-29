https://sputnik-georgia.ru/20260129/detali-vtorogo-raunda-peregovorov-v-abu-dabi-obsuzhdayutsya---peskov-296868620.html
Детали второго раунда переговоров в Абу-Даби обсуждаются - Песков
Детали второго раунда переговоров в Абу-Даби обсуждаются - Песков
Очередной этап переговоров по урегулированию украинского конфликта запланирован на воскресенье, 1 февраля
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Детали трехсторонних переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса будут согласовываться вплоть до того дня, на который они запланированы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры по Украине в Абу-Даби впервые прошли в формате трехсторонней встречи с участием российских, американских и украинских представителей.Очередной этап переговоров по урегулированию украинского конфликта запланирован на воскресенье, 1 февраля. Они пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби. В переговорном процессе принимают участие делегации России, США и Украины.Песков отметил, что все стороны приложат усилия для продолжения диалога."Безусловно все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога", – подчеркнул Песков, комментируя предстоящий этап переговоров.Также он не исключил, что новый раунд переговоров в Абу-Даби может, как и предыдущий, продлиться два дня.При этом время начала очередного этапа переговоров пока остается неизвестным.23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошел первый этап переговоров трехсторонней рабочей группы по урегулированию кризиса на Украине. Переговоры проходили за закрытыми дверями.Госсекретарь США Марко Рубио , что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США будут иметь возможность присоединиться к сторонам.
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Детали трехсторонних переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса будут согласовываться вплоть до того дня, на который они запланированы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры по Украине в Абу-Даби впервые прошли в формате трехсторонней встречи с участием российских, американских и украинских представителей.
"Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья будут модальности согласовываться, что, собственно, по сути это ничего не изменит", – отметил Песков.
Очередной этап переговоров по урегулированию украинского конфликта запланирован на воскресенье, 1 февраля. Они пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби. В переговорном процессе принимают участие делегации России, США и Украины.
Песков отметил, что все стороны приложат усилия для продолжения диалога.
"Безусловно все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога", – подчеркнул Песков, комментируя предстоящий этап переговоров.
Также он не исключил, что новый раунд переговоров в Абу-Даби может, как и предыдущий, продлиться два дня.
"Может быть два дня при необходимости, да", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом время начала очередного этапа переговоров пока остается неизвестным.
23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошел первый этап переговоров трехсторонней рабочей группы по урегулированию кризиса на Украине. Переговоры проходили за закрытыми дверями.
Госсекретарь США Марко Рубио , что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США будут иметь возможность присоединиться к сторонам.