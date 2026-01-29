https://sputnik-georgia.ru/20260129/gruzinskiy-pasport--silneyshiy-v-regione-296814467.html
Грузинский паспорт – сильнейший в регионе
Грузия заняла 32-е место в рейтинге The Passport Index 2026. Страна обошла Армению, Азербайджан, Турцию и Россию. 29.01.2026, Sputnik Грузия
Грузия заняла 32-е место в рейтинге The Passport Index 2026. Страна обошла Армению, Азербайджан, Турцию и Россию.Владельцы грузинского паспорта могут путешествовать без визы в 79 стран из 133. Еще в 49 странах виза оформляется по прибытии, а в 4 странах доступна электронная виза. Таким образом, грузинский паспорт остается самым мобильным в регионе.
Грузия заняла 32-е место в рейтинге The Passport Index 2026. Страна обошла Армению, Азербайджан, Турцию и Россию.
