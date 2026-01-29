https://sputnik-georgia.ru/20260129/gruziya-i-ssha-obsudili-perezagruzku-otnosheniy-i-stabilnost-v-regione-296861149.html
Грузия и США обсудили перезагрузку отношений и стабильность в регионе
Грузия и США обсудили перезагрузку отношений и стабильность в регионе
29.01.2026
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Актуальные вопросы грузино-американских отношений и текущие процессы в регионе обсудили на встрече глава МИД Грузии Мака Бочоришвили с членами двухпартийной делегации Палаты представителей США, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Сотрудники аппарата Комитета по международным делам Конгресса США проводят встречи с представителями власти и оппозиции в Тбилиси. Их цель – получение информации о ситуации в Грузии и в регионе. Члены делегации также проведут встречи в парламенте по интересующим их вопросам. В ходе встречи сторонами была подчеркнута важность мира и стабильного развития в регионе, а также обсуждены текущие процессы в Грузии. Члены делегации отметили безоговорочную двухпартийную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также роль активного участия Конгресса США в этом вопросе.В ходе беседы члены делегации подчеркнули роль Грузии как в глобальной, так и региональной политике и в вопросах безопасности. Глава МИД Грузии в очередной раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны перезагрузить отношения с США и обновить стратегическое партнерство. Представители Комитета по иностранным делам Конгресса также провели встречу с главой администрации правительства Грузии Леваном Жоржолиани.Особое внимание было уделено шагам, предпринятым грузинским правительством, и планам на будущее по содействию экономическому росту страны. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.
Грузия и США обсудили перезагрузку отношений и стабильность в регионе
10:50 29.01.2026 (обновлено: 11:19 29.01.2026)
Глава МИД Грузии в очередной раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны перезагрузить отношения с США и обновить стратегическое партнерство
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Актуальные вопросы грузино-американских отношений и текущие процессы в регионе обсудили на встрече глава МИД Грузии Мака Бочоришвили с членами двухпартийной делегации Палаты представителей США, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Сотрудники аппарата Комитета по международным делам Конгресса США проводят встречи с представителями власти и оппозиции в Тбилиси. Их цель – получение информации о ситуации в Грузии и в регионе. Члены делегации также проведут встречи в парламенте по интересующим их вопросам.
В ходе встречи сторонами была подчеркнута важность мира и стабильного развития в регионе, а также обсуждены текущие процессы в Грузии.
Особое внимание было уделено роли Грузии как регионального связующего звена, и в этом контексте обсуждался транспортный потенциал Среднего коридора. Грузия приветствует активное участие США в регионе.
Члены делегации отметили безоговорочную двухпартийную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также роль активного участия Конгресса США в этом вопросе.
В ходе беседы члены делегации подчеркнули роль Грузии как в глобальной, так и региональной политике и в вопросах безопасности.
Глава МИД Грузии в очередной раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны перезагрузить отношения с США и обновить стратегическое партнерство.
Представители Комитета по иностранным делам Конгресса также провели встречу с главой администрации правительства Грузии Леваном Жоржолиани.
Особое внимание было уделено шагам, предпринятым грузинским правительством, и планам на будущее по содействию экономическому росту страны.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.