https://sputnik-georgia.ru/20260129/gruziya-i-ssha-obsudili-perezagruzku-otnosheniy-i-stabilnost-v-regione-296861149.html

Грузия и США обсудили перезагрузку отношений и стабильность в регионе

Грузия и США обсудили перезагрузку отношений и стабильность в регионе

Sputnik Грузия

Глава МИД Грузии в очередной раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны перезагрузить отношения с США и обновить стратегическое партнерство 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T10:50+0400

2026-01-29T10:50+0400

2026-01-29T11:19+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

мака бочоришвили

сша

джо байден

вашингтон

бидзина иванишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1d/296860978_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_274ebbeb5ec26f31cf184f3e66f3baa4.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Актуальные вопросы грузино-американских отношений и текущие процессы в регионе обсудили на встрече глава МИД Грузии Мака Бочоришвили с членами двухпартийной делегации Палаты представителей США, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Сотрудники аппарата Комитета по международным делам Конгресса США проводят встречи с представителями власти и оппозиции в Тбилиси. Их цель – получение информации о ситуации в Грузии и в регионе. Члены делегации также проведут встречи в парламенте по интересующим их вопросам. В ходе встречи сторонами была подчеркнута важность мира и стабильного развития в регионе, а также обсуждены текущие процессы в Грузии. Члены делегации отметили безоговорочную двухпартийную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также роль активного участия Конгресса США в этом вопросе.В ходе беседы члены делегации подчеркнули роль Грузии как в глобальной, так и региональной политике и в вопросах безопасности. Глава МИД Грузии в очередной раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны перезагрузить отношения с США и обновить стратегическое партнерство. Представители Комитета по иностранным делам Конгресса также провели встречу с главой администрации правительства Грузии Леваном Жоржолиани.Особое внимание было уделено шагам, предпринятым грузинским правительством, и планам на будущее по содействию экономическому росту страны. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

сша

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, мака бочоришвили, сша, джо байден, вашингтон, бидзина иванишвили