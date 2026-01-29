https://sputnik-georgia.ru/20260129/gruziya-perevypustila-evroobligatsii-na-summu-500-millionov-dollarov-296871223.html
Грузия перевыпустила еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов
Процентная ставка купона зафиксирована на уровне 5,125% 29.01.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300831_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_39687a95a495f7968d803ed3ce390101.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв— Sputnik. Грузия завершила выпуск евробондов стоимостью 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина Грузии. Еврооблигации Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже для рефинансирования бондов, выпущенных в апреле 2021 года. Процентная ставка купона зафиксирована на уровне 5,125%. По данным Минфина, помимо привлеченных финансовых ресурсов, выпуск новых еврооблигаций важен по двум причинам: он определяет уровень риска страны, измеряет интерес и доверие международных инвесторов к стране и ее экономике. "Еврооблигации, размещенные правительством Грузии, являются важным индикатором как снижения уровня риска страны, так и высокого интереса инвесторов. В частности, было зафиксировано, что уровень риска страны снизился более чем на 50 базисных пунктов, или более чем на 25%. При этом спрос на грузинские ценные бумаги со стороны международных инвесторов зафиксирован на рекордно высоком уровне – до 2,8 миллиарда долларов, что в 5,5 раза превышает объем, предложенный на рынке", – говорится в сообщении. По данным ведомства, непосредственно в транзакции приняли участие в общей сложности более 100 международных инвесторов. Грузия впервые выпустила 5-летние евробонды на сумму в 500 миллионов долларов в апреле 2008 года, разместив их на Лондонской бирже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300831_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_76184d24a6a9ae6ab1971e7bd05ae4be.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв— Sputnik. Грузия завершила выпуск евробондов стоимостью 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина Грузии.
Еврооблигации Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже для рефинансирования бондов, выпущенных в апреле 2021 года.
Процентная ставка купона зафиксирована на уровне 5,125%.
"Купон, зафиксированный при текущем выпуске, является самой низкой ставкой на рынке для суверенных еврооблигаций с аналогичным и на одну ступень выше кредитным рейтингом, как у Грузии, за последние 4 года", – говорится в заявлении.
По данным Минфина, помимо привлеченных финансовых ресурсов, выпуск новых еврооблигаций важен по двум причинам: он определяет уровень риска страны, измеряет интерес и доверие международных инвесторов к стране и ее экономике.
"Еврооблигации, размещенные правительством Грузии, являются важным индикатором как снижения уровня риска страны, так и высокого интереса инвесторов. В частности, было зафиксировано, что уровень риска страны снизился более чем на 50 базисных пунктов, или более чем на 25%. При этом спрос на грузинские ценные бумаги со стороны международных инвесторов зафиксирован на рекордно высоком уровне – до 2,8 миллиарда долларов, что в 5,5 раза превышает объем, предложенный на рынке", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, непосредственно в транзакции приняли участие в общей сложности более 100 международных инвесторов.
"Сам факт того, что международные инвесторы из Америки, Европы и Азии оценивают Грузию как гораздо менее рискованную, а также готовы инвестировать 2,8 миллиарда долларов в грузинские ценные бумаги, указывает на очень высокий интерес и доверие к реформам, фискальной и экономической политике правительства Грузии", – говорится в сообщении.
Грузия впервые выпустила 5-летние евробонды на сумму в 500 миллионов долларов в апреле 2008 года, разместив их на Лондонской бирже.