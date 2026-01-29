https://sputnik-georgia.ru/20260129/gzhd-poluchili-eksklyuziv-gruzoperevozok-na-klyuchevom-uchastke-zhd-baku-tbilisi-kars-296871695.html
ГЖД получили эксклюзив грузоперевозок на ключевом участке ж/д Баку-Тбилиси-Карс
20:56 29.01.2026 (обновлено: 21:19 29.01.2026)
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в области железнодорожных перевозок
ТБИЛИСИ, 29 янв —Sputnik. BTKI Railways предоставили "Грузинским железным дорогам" эксклюзивное право на осуществление грузовых перевозок на участке железнодорожной линии Марабда-Карцахи (ж/д Баку-Тбилиси-Карс), сообщили в пресс-службе "ГЖД".
Железнодорожные операторы Грузии и Азербайджана в 2024 году создали совместное предприятие – BTKI Railways, которое отвечает за эксплуатацию и управление инфраструктурой участка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на отрезке Марабда-Карцахи.
Соответствующий договор подписали генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Лаша Абашидзе с гендиректорами BTKI Railways Ltd Леваном Канкава и Михаилом Аббасовым.
На встрече было подчеркнуто, что соглашение между Грузинскими и Азербайджанскими железными дорогами является важным фактом для железнодорожной инфраструктуры страны и регионального экономического сотрудничества, поскольку оно повысит конкурентоспособность и укрепит транзитно-логистические возможности Грузии.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в области железнодорожных перевозок. Как было отмечено на встрече, Грузия и Азербайджан успешно сотрудничают в целях повышения конкурентоспособности "Среднего коридора" и привлечения дополнительных грузов.
Подписанию предшествовала встреча заместителя министра экономики Тамар Иоселиани, гендиректора ГЖД Лаши Абашидзе и председателя Азербайджанских железных дорог Ровшана Рустамова.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс объединяет железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции, формируя единый транспортный коридор между Европой и Азией.