Какой сегодня церковный праздник: 29 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 29 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 29 января отмечают день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра 29.01.2026, Sputnik Грузия

По церковному календарю 29 января отмечают день памяти святых Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, Леониллы, Неона, Турвона, Иовиллы, Данакта и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.День поклонения веригам святого ПетраПо церковному календарю 29 января отмечают день поклонения честным веригам святого Петра, одного из первоверховных апостолов и любимых учеников Спасителя. Он первым после сошествия Святого Духа стал распространять и утверждать Христову Церковь.Вериги апостола Петра – это тюремные кандалы, в которые ученика Христа заковали впервые около 42 года. Во время гонений на Иерусалимскую Церковь святого Петра заточили в темницу по приказу иудейского царя Ирода Агриппы за проповедь о Христе."Деяния святых апостолов" повествуют, что накануне суда над Петром, глубокой ночью, когда стража спала, в темницу проник посланник Божий – ангел, разбудил ученика Иисуса и вывел из темницы.Железные цепи, по легенде, сами упали с рук апостола Петра, который прямо из темницы отправился проповедовать слово Божье в другие страны и не возвращался в Иерусалим.Апостола Петра во второй раз заковали в цепи в Риме во время правления Нерона. Освобождение к проповеднику на этот раз пришло в виде мученической смерти на кресте.Ученики апостола Петра сохранили Иерусалимские вериги как христианскую святыню. По легенде, вериги апостола Петра, как иерусалимские, так и римские, которыми он был крепко связан, исцеляли от различных заболеваний, а также изгоняли бесов. Многие верующие приходили поклониться веригам в надежде получить исцеление.Вериги, которые передавались из поколения в поколение, достались в наследство иерусалимскому патриарху Ювеналию, а он преподнес святыню царице Евдокии, супруге царя Феодосия Младшего.Евдокия перенесла их из Иерусалима в Константинополь. Одну веригу она принесла в дар храму Святого Петра, расположенному внутри Великого Софийского собора, а другую – послала в Рим своей дочери Евдоксии, супруге римского императора в 439 году.Храм имени апостола Петра Евдоксия построила на Эксквилинском холме, где положила подаренную матерью веригу святого вместе с другими, в которые апостол Петр был закован перед смертью.Церковный праздник, посвященный веригам апостола Петра, возник в Риме. Цепи апостола Петра с давних времен по традиции выносили на поклонение народу 29 января (16 января по старому стилю).В V веке появилось предание, что храм стоит на месте тюрьмы в Риме, где апостола Петра заковали в узы.Честные вериги апостола Петра по сей день хранятся в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (Святой Петр в оковах) в Риме.Святые мученикиПо церковному календарю 29 января поминают мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, их бабушку Леониллу и с ними Неона, Турвона и Иовиллу, пострадавших в Галлии (по другой версии, в Каппадокии) во время правления Марка Аврелия (161-180) во II веке.Леониллу в преклонных годах крестил святой Поликарп, епископ Смирнский. Затем она обратила в истинную веру своих трех внуков. Братья, воспылав любовью к Господу, разбили идолов и обвиняли язычников в безумии.Призвав Леониллу на место казни, язычники велели ей уговорить внуков отречься, но святая, подойдя к ним, похвалила их за мужество и твердое исповедание веры. Тогда мучеников бросили в огонь, но он их не повредил.После пыток и смерти внуков, казнили и святую Леониллу. Вместе с ней казнили святую Иовиллу. Увидев непоколебимую веру мучеников, она исповедала себя христианкой.Подвиг братьев-мучеников воодушевил святых Неона и Турвона. Они открыто исповедали Христа и окончили жизнь мученически.Данакт ИллирийскийПо церковному календарю 29 января поминают мученика Данакта Иллирийского, жившего во II веке.Служил будущий святой чтецом при церкви в местечке Авлон (Македония). Данакта во время нашествия неверных схватили воины, когда он хотел скрыться вместе с церковными сосудами. За отказ поклониться идолу мученика зарубили мечом.ИмениныПо церковному календарю 29 января именины отмечают Иван, Максим и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

