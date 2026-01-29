https://sputnik-georgia.ru/20260129/khuligan-otkryl-ogon-po-zdaniyu-politsii-na-zapade-gruzii--emu-grozit-do-7-let-tyurmy-296863011.html
Хулиган открыл огонь по зданию полиции на западе Грузии – ему грозит до 7 лет тюрьмы
Хулиган открыл огонь по зданию полиции на западе Грузии – ему грозит до 7 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет 29.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-29T14:54+0400
2026-01-29T14:54+0400
2026-01-29T14:54+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
имерети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Имерети задержали 29-летнего мужчину по обвинению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, молодой мужчина открыл стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья в сторону административного здания полиции на улице Аракишвили, повредив фасад и дверь. Обвиняемого задержали в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, имерети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, имерети
Хулиган открыл огонь по зданию полиции на западе Грузии – ему грозит до 7 лет тюрьмы
Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Имерети задержали 29-летнего мужчину по обвинению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, молодой мужчина открыл стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья в сторону административного здания полиции на улице Аракишвили, повредив фасад и дверь.
Обвиняемого задержали в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.