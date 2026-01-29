https://sputnik-georgia.ru/20260129/khuligan-otkryl-ogon-po-zdaniyu-politsii-na-zapade-gruzii--emu-grozit-do-7-let-tyurmy-296863011.html

Хулиган открыл огонь по зданию полиции на западе Грузии – ему грозит до 7 лет тюрьмы

Хулиган открыл огонь по зданию полиции на западе Грузии – ему грозит до 7 лет тюрьмы

29.01.2026

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Имерети задержали 29-летнего мужчину по обвинению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, молодой мужчина открыл стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья в сторону административного здания полиции на улице Аракишвили, повредив фасад и дверь. Обвиняемого задержали в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

