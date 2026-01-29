https://sputnik-georgia.ru/20260129/lavrov-nazval-nenadezhnymi-garantii-bezopasnosti-kievu-296872183.html

Лавров назвал ненадежными гарантии безопасности Киеву

Лавров назвал ненадежными гарантии безопасности Киеву

Sputnik Грузия

Российская сторона отмечает, что гарантии безопасности, которые поддержала Москва, были согласованы в 2022 году в Стамбуле 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T18:24+0400

2026-01-29T18:24+0400

2026-01-29T21:38+0400

россия

в мире

политика

киев

москва

украина

сергей лавров

марко рубио

мид россии

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/18/295522674_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_b35cacc3b0bff8fe9e2a6e057fe3564f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Гарантии безопасности Киеву, целью которых является сохранить этот режим на какой-то части территории бывшей Украины, вряд ли обеспечат надежный мир, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины.По словам министра, Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев.Дипломат обратил внимание, что гарантии безопасности, которые поддержала Москва, были согласованы в 2022 году на переговорах в Стамбуле. Эти гарантии обеспечивали коллективный и неделимый характер безопасности как России, так и региона, где расположена Украина.Первые переговоры между Москвой и Киевом после начала СВО прошли весной на белорусской территории в 2022 году. Затем они продолжились в Стамбуле. Именно тогда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.Отдельными пунктами в том документе были обязательства по внеблоковому статусу Украины, отказу Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, в том числе ядерного оружия.В Кремле ранее говорили о том, что стамбульские соглашения могут стать основой переговоров по Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

киев

москва

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, киев, москва, украина, сергей лавров, марко рубио, мид россии, обострение ситуации вокруг украины