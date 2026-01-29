Лавров назвал ненадежными гарантии безопасности Киеву

https://sputnik-georgia.ru/20260129/lavrov-nazval-nenadezhnymi-garantii-bezopasnosti-kievu-296872183.html
29.01.2026
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Гарантии безопасности Киеву, целью которых является сохранить этот режим на какой-то части территории бывшей Украины, вряд ли обеспечат надежный мир, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины.По словам министра, Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев.Дипломат обратил внимание, что гарантии безопасности, которые поддержала Москва, были согласованы в 2022 году на переговорах в Стамбуле. Эти гарантии обеспечивали коллективный и неделимый характер безопасности как России, так и региона, где расположена Украина.Первые переговоры между Москвой и Киевом после начала СВО прошли весной на белорусской территории в 2022 году. Затем они продолжились в Стамбуле. Именно тогда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.Отдельными пунктами в том документе были обязательства по внеблоковому статусу Украины, отказу Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, в том числе ядерного оружия.В Кремле ранее говорили о том, что стамбульские соглашения могут стать основой переговоров по Украине.
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Гарантии безопасности Киеву, целью которых является сохранить этот режим на какой-то части территории бывшей Украины, вряд ли обеспечат надежный мир, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины.
По словам министра, Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев.
"Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику", – сказал глава МИД.
Дипломат обратил внимание, что гарантии безопасности, которые поддержала Москва, были согласованы в 2022 году на переговорах в Стамбуле. Эти гарантии обеспечивали коллективный и неделимый характер безопасности как России, так и региона, где расположена Украина.
Первые переговоры между Москвой и Киевом после начала СВО прошли весной на белорусской территории в 2022 году. Затем они продолжились в Стамбуле. Именно тогда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.
Отдельными пунктами в том документе были обязательства по внеблоковому статусу Украины, отказу Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, в том числе ядерного оружия.
В Кремле ранее говорили о том, что стамбульские соглашения могут стать основой переговоров по Украине.