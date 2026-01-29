https://sputnik-georgia.ru/20260129/merts-isklyuchil-prisoedinenie-ukrainy-k-evrosoyuzu-v-blizhayshee-vremya-296868909.html

Мерц исключил присоединение Украины к Евросоюзу в ближайшее время

Подготовленный украинской стороной план по урегулированию конфликта предусматривает вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года 29.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Евросоюз, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.Комментируя итоги первого в этом году заседания европейского совета коалиции, глава ФРГ подчеркнул, что присоединение Украины к Европейскому союзу к началу 2027 года исключено.Он также уточнил, что любая страна, которая хочет стать членом европейского объединения обязана соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. Обычно, чтобы выполнить это условие, необходимо несколько лет, добавил Мерц.По мнению немецкого канцлера, даже при наличии у Украины перспективы вступления в Евросоюз, присоединение – это долгосрочный процесс.Кроме того, Мерц подчеркнул, что перед ЕС сейчас стоят более приоритетные задачи, нежели решение вопроса о вступлении Украины в объединение европейских стран. В частности, речь идет о трехсторонних переговорах с участием России, США и Украины об урегулировании украинского кризиса.Ранее газета Financial Times сообщила, что вариант мирного урегулирования, который подготовила и передала США украинская сторона, предполагает вступление в Евросоюз с 1 января 2027 года. В Брюсселе заявили о поддержке целей Киева, хотя настолько быстрый прием Украины в ЕС будет означать "переписывание процедур по вступлению" в объединение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

