Мы не боимся карательных мер! Власти заявили о защите Грузии от внешнего влияния

2026-01-29T12:52+0400

2026-01-29T12:52+0400

2026-01-29T12:57+0400

политика

грузия

новости

еврокомиссия

антикоррупционное бюро

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Власти Грузии не боятся карательных мер и намерены защищать страну от внешнего вмешательства, заявил председатель фракции "Грузинская мечта", лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, комментируя запланированные изменения в закон Грузии "О грантах". "Грузинская мечта" инициировала ужесточение закона "О грантах", расширив контроль над иностранным финансированием. Поправки предусматривают уголовную ответственность за получение средств из-за рубежа и запрет членства в партиях для сотрудников организаций с иностранным финансированием свыше 20% дохода. Законопроект направлен на предотвращение внешнего влияния на политику и общественную жизнь Грузии. Он также подверг критике часть европейской бюрократии, отметив, что некоторые структуры забыли, какие ценности символизирует флаг Евросоюза. По словам политика, именно поэтому Грузия дала соответствующий ответ на давление извне. "Власть пытается защитить свою страну от людей без родины, которые финансируются извне", – отметил Кирцхалия. По его утверждению, сокращение иностранного финансирования напрямую отразится на протестных акциях, которые ранее проходили на проспекте Руставели. "Во время действия закона о прозрачности более 400 НПО зарегистрировались как получающие свыше 20% финансирования из-за рубежа. При этом около 80% аккумулированных средств распределялось между 2-3 “материнскими” НПО. Именно они, по сути, были агентурой и авторами революционных сценариев", – отметил он. Кирцхалия также заявил, что представители этих групп ранее призывали к введению санкций против России, тогда как сейчас, по его словам, выступают за диалог и торговые отношения с Москвой. Политик также напомнил о выводах аудиторских проверок и заключениях Еврокомиссии, согласно которым в разных странах значительные суммы расходуются под прикрытием иных целей. Власти Грузии и НПО В последние годы отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон об "иноагентах", а Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Кроме того, власти Грузии приняли ряд решений, ограничивающих права НПО, в том числе изъяли записи из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

