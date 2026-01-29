https://sputnik-georgia.ru/20260129/nezavisimost-i-mnenie-obschestva--klyuch-k-suverenitetu-296869978.html

"Грузия в меняющемся мире": эксперты о суверенной политике и региональных вызовах

В ходе дискуссии эксперты обсудили влияние глобального кризиса на Грузию и политику грузинских властей, роль страны в регионе на фоне кризиса в соседнем Иране, а также способность Тбилиси отстаивать право на проведение суверенной политики и защиту национальных ценностей.По словам политолога, экс-омбудсмена, директора Центра глобальных исследований Наны Девдариани, диалог остается ключевым инструментом в любой ситуации."Диалог всегда важен, потому что именно в споре или позиционировании рождается что-то новое", – отметила она.Участники подчеркнули важность экспертного обмена мнениями в условиях нарастающих международных кризисов и нестабильной мировой обстановки.

