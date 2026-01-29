https://sputnik-georgia.ru/20260129/nezavisimost-i-mnenie-obschestva--klyuch-k-suverenitetu-296869978.html
Круглый стол "Грузия в меняющемся мире", организованный газетой "Свободная Грузия", состоялся в Тбилиси 29.01.2026, Sputnik Грузия
2026
"Грузия в меняющемся мире": эксперты о суверенной политике и региональных вызовах
17:26 29.01.2026 (обновлено: 18:17 29.01.2026)
Круглый стол "Грузия в меняющемся мире", организованный газетой "Свободная Грузия", состоялся в Тбилиси
В ходе дискуссии эксперты обсудили влияние глобального кризиса на Грузию и политику грузинских властей, роль страны в регионе на фоне кризиса в соседнем Иране, а также способность Тбилиси отстаивать право на проведение суверенной политики и защиту национальных ценностей.
По словам политолога, экс-омбудсмена, директора Центра глобальных исследований Наны Девдариани, диалог остается ключевым инструментом в любой ситуации.
"Диалог всегда важен, потому что именно в споре или позиционировании рождается что-то новое", – отметила она.
Участники подчеркнули важность экспертного обмена мнениями в условиях нарастающих международных кризисов и нестабильной мировой обстановки.