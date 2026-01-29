https://sputnik-georgia.ru/20260129/novye-pravila-dlya-partiynoy-deyatelnosti-v-gruzii--proekt-296862596.html

Новые правила для партийной деятельности в Грузии – проект

Инициативу правящей партии парламент Грузии рассмотрит после открытия весенней сессии 3 февраля 29.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузии могут ограничить право участия в активной политической жизни страны лицам, работающим на иностранные компании, с такой инициативой выступила правящая партия "Грузинская мечта". В частности, лицу, работающему по трудовому договору в организации, доход которой за год более чем на 20% получен от иностранной силы, запрещается членство в политической партии в течение 8 лет. Предусмотренные законодательством ограничения, определенные для политической партии, распространяются также на субъект, имеющий заявленную партийно-политическую цель. Также в случае получения иностранного финансирования руководителей политической партии и субъектов, имеющих заявленную партийно-политическую цель, будут привлекать к уголовной ответственности. Инициативу правящей партии парламент Грузии рассмотрит после открытия весенней сессии 3 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

