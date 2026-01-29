https://sputnik-georgia.ru/20260129/otkuda-v-gruziyu-zavozyat-lekarstva-glavnye-importery-296850248.html
Откуда в Грузию завозят лекарства? Главные импортеры
Основным поставщиком расфасованных медикаментов в Грузию является Турция, откуда в прошлом году завезли лекарств на сумму 171,9 миллиона долларов
2026-01-29T15:55+0400
2026-01-29T15:55+0400
2026-01-29T15:55+0400
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузия в 2025 году завезла расфасованных медикаментов на сумму 680,3 миллиона долларов и нерасфасованных – на 12,3 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, стоимость импорта расфасованных лекарств в 2025 году на 9,5% превышает показатель 2024 года, а вот стоимость закупки нерасфасованных медикаментов сократилась в 2025 году на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным поставщиком расфасованных медикаментов в Грузию является Турция, откуда в 2025 году было завезено лекарств на сумму 171,9 миллиона долларов. На втором месте – Германия (81,9 миллиона долларов), далее следуют Венгрия (59,5 миллиона долларов) и Швейцария (52 миллиона долларов). Также лекарства завозятся из Франции, Индии, Египта, Литвы, Словении и Нидерландов. Что касается нерасфасованных медикаментов, то их в основном завозят из США, Латвии, Испании, Индии и Китая. Реформа в Грузии Борьба с завышенными ценами на медикаменты в Грузии началась после исследования Национального агентства конкуренции в 2022 году, согласно которому цены на медикаменты искусственно завышаются поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства. Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. По последним данным, количество медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, превысило 7 тысяч.
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузия в 2025 году завезла расфасованных медикаментов на сумму 680,3 миллиона долларов и нерасфасованных – на 12,3 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, стоимость импорта расфасованных лекарств в 2025 году на 9,5% превышает показатель 2024 года, а вот стоимость закупки нерасфасованных медикаментов сократилась в 2025 году на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Основным поставщиком расфасованных медикаментов в Грузию является Турция, откуда в 2025 году было завезено лекарств на сумму 171,9 миллиона долларов.
На втором месте – Германия (81,9 миллиона долларов), далее следуют Венгрия (59,5 миллиона долларов) и Швейцария (52 миллиона долларов). Также лекарства завозятся из Франции, Индии, Египта, Литвы, Словении и Нидерландов.
Что касается нерасфасованных медикаментов, то их в основном завозят из США, Латвии, Испании, Индии и Китая.
Борьба с завышенными ценами на медикаменты в Грузии началась после исследования Национального агентства конкуренции в 2022 году, согласно которому цены на медикаменты искусственно завышаются поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства.
Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Согласно правилам, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами на определенный Минздравом Грузии список наименований. За продажу лекарств выше установленной цены аптеки будут подвергнуты штрафам.
По последним данным, количество медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, превысило 7 тысяч.