https://sputnik-georgia.ru/20260129/otkuda-v-gruziyu-zavozyat-lekarstva-glavnye-importery-296850248.html

Откуда в Грузию завозят лекарства? Главные импортеры

Откуда в Грузию завозят лекарства? Главные импортеры

Sputnik Грузия

Основным поставщиком расфасованных медикаментов в Грузию является Турция, откуда в прошлом году завезли лекарств на сумму 171,9 миллиона долларов 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T15:55+0400

2026-01-29T15:55+0400

2026-01-29T15:55+0400

грузия

общество

новости

германия

минздрав

сакстат

индия

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186426_0:93:1763:1085_1920x0_80_0_0_4885f8d8b74984ac387e51c38a685a46.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузия в 2025 году завезла расфасованных медикаментов на сумму 680,3 миллиона долларов и нерасфасованных – на 12,3 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, стоимость импорта расфасованных лекарств в 2025 году на 9,5% превышает показатель 2024 года, а вот стоимость закупки нерасфасованных медикаментов сократилась в 2025 году на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным поставщиком расфасованных медикаментов в Грузию является Турция, откуда в 2025 году было завезено лекарств на сумму 171,9 миллиона долларов. На втором месте – Германия (81,9 миллиона долларов), далее следуют Венгрия (59,5 миллиона долларов) и Швейцария (52 миллиона долларов). Также лекарства завозятся из Франции, Индии, Египта, Литвы, Словении и Нидерландов. Что касается нерасфасованных медикаментов, то их в основном завозят из США, Латвии, Испании, Индии и Китая. Реформа в Грузии Борьба с завышенными ценами на медикаменты в Грузии началась после исследования Национального агентства конкуренции в 2022 году, согласно которому цены на медикаменты искусственно завышаются поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства. Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. По последним данным, количество медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, превысило 7 тысяч. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

индия

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, германия, минздрав, сакстат, индия, турция