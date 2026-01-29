Отмена брифинга Хельсинской комиссии является "клоунадой" – депутаты "Грузинской мечты"

https://sputnik-georgia.ru/20260129/otmena-brifinga-khelsinskoy-komissii-yavlyaetsya-klounadoy--deputaty-gruzinskoy-mechty-296865644.html

Брифинг в Хельсинкской комиссии должен был состояться 28 января в 23:00 по тбилисскому времени 29.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Вывод Хельсинской комиссии по ситуации в Грузии и отмену запланированного брифинга прокомментировали в правящей партии "Грузинская мечта", назвав происходящее "клоунадой". В своем заявлении 27 декабря Хельсинская комиссия отметила, что с октября 2024 года правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" "погрузила страну в самый серьезный кризис в области прав человека со времен обретения независимости". В Комиссии считают, что "Грузинская мечта" приняла более 20 новых законов, расширяющих государственную власть для подавления инакомыслия и лишающих судебную систему независимости. По словам политика, Грузия приветствует борьбу администрации Дональда Трампа с т. н. "глубинным государством", но пока еще продолжают работать финансируемые им группы людей. "Мы говорим, что желаем господину Трампу успехов в заявленной политике, с которой он пришел к власти. Пока я не знаю, кого винить, но мы видим, что с одной стороны что-то закрывают, с другой – Джо Уилсон, Лора Торнтон и какая-то группа продолжает свою деятельность", – отметил Кирцхалия. По его словам, трагедия в том, когда грузины участвуют в заседании Хельсинской комиссии. "Ложными доносами они предают свою страну", – подчеркнул Кирцхалия. В свою очередь, у председателя парламентского комитета по европейской интеграции Левана Махашвили возник вопрос, а не было ли каких-либо других причин для переноса брифинга. По его словам, в любом случае, отмена подобных встреч приветствуется, так как они не содействуют перезагрузке двусторонних отношений. "Надеюсь, этот вопрос не будет стоять на повестке дня в будущем", – сказал Махашвили. Брифинг в Хельсинкской комиссии должен был состояться 28 января в 23:00 по тбилисскому времени. Согласно заявлению организаторов, опубликованному в социальных сетях, Хельсинкская комиссия отложила запланированный брифинг о текущей ситуации в Грузии из-за задержек, вызванных плохой погодой. На брифинге должны были выступить Клэр Кайзер, управляющий директор McLarty Associates, Лора Торнтон, директор программ глобальной демократии Института Маккейна, и Олеся Вартанян, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не последовало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

