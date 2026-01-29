https://sputnik-georgia.ru/20260129/pravitelstvo-gruzii-obedinyaet--dva-krupneyshikh-vuza-strany--tgu-i-gtu-296861545.html

Правительство Грузии объединяет два крупнейших вуза страны – ТГУ и ГТУ

Правительство Грузии объединяет два крупнейших вуза страны – ТГУ и ГТУ

Sputnik Грузия

Правительство объяснило решение созданием условий для улучшения позиций Тбилисского государственного университета 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T11:51+0400

2026-01-29T11:51+0400

2026-01-29T12:06+0400

общество

грузия

новости

гиви миканадзе

тбилисский государственный университет

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24794/68/247946803_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_5ee90fbd8da071b0072e8e39eddfd503.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет объединятся, и объединенные учебные заведения сохранят название – Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на брифинге. По его словам, решение было принято на основе предварительных консультаций с ректорами. "Мы приняли решение об объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета", – заявил Миканадзе. По его словам, это станет необходимым условием для того, чтобы Тбилисский государственный университет стал ведущим центром академического и научного развития в регионе и значительно улучшил свои международные рейтинги. ТГУ – единственный университет Южного Кавказа, включаемый в мировой рейтинг университетов Times Higher Education пятый год подряд. В рейтинге 2021 года ТГУ занимает место 1001+.Также это единственный университет Южного Кавказа, включенный в мировой рейтинг университетов QS 2021 года. ТГУ занимает 86-е место в региональном рейтинге университетов QS EECA 2020 года.Грузинский технический университет, ранее носивший название Грузинский политехнический институт, является одним из ведущих и самых крупных вузов страны. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе.Технический университет включает 11 факультетов: строительства и энергетики; горного дела, геологии и устойчивого развития горных районов; сельскохозяйственных наук и химических технологий; транспортных систем и машиностроения; архитектуры, градостроительства и дизайна; права и международных отношений; информатики и систем управления; международной школы дизайна; бизнес-технологий; инженерной экономики, медиатехнологий и социальных наук; а также 15 научно-исследовательских институтов и современных лабораторий, расположенных на территории кампуса университета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, гиви миканадзе, тбилисский государственный университет