Сборная Грузии по футзалу завершила свое выступление на чемпионате Европы

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу провела третий матч группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции, проиграла со счетом 1:3 и завершила свое участие в чемпионате Европы. Французы открыли счет в самом начале матча, забили еще один гол в конце первого тайма и выиграли первый тайм со счетом 2:0. Во втором тайме грузинская команда атаковала с большой силой, чтобы спасти игру, Николоз Габричидзе отыграл разницу, но в оставшееся время французы хорошо оборонялись и завоевали путевку в четвертьфинал, а грузинская команда завершила свое участие в чемпионате Европы. Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года. По итогам чемпионата Грузии набрала одно очко благодаря ничьей с командой Хорватии – 2:2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу провела третий матч группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции, проиграла со счетом 1:3 и завершила свое участие в чемпионате Европы.
Французы открыли счет в самом начале матча, забили еще один гол в конце первого тайма и выиграли первый тайм со счетом 2:0.
Во втором тайме грузинская команда атаковала с большой силой, чтобы спасти игру, Николоз Габричидзе отыграл разницу, но в оставшееся время французы хорошо оборонялись и завоевали путевку в четвертьфинал, а грузинская команда завершила свое участие в чемпионате Европы.
"Я горжусь своей командой. Они боролись до конца в каждой игре. Это был отличный опыт для молодых игроков сборной Грузии. Они многому научились и вернутся сильнее на будущих крупных турнирах", – сказал главный тренер сборной Автандил Асатиани после матча.
Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года.
По итогам чемпионата Грузии набрала одно очко благодаря ничьей с командой Хорватии – 2:2.